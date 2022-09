Genau 32.006 Elektro-Pkw wurden im August in Deutschland neu zugelassen, 10,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Beim Marktanteil konnten die Elektroautos mit Blick auf das bisherige mit 16,1 Prozent einen Rekordwert erzielen. Über alle Antriebsarten hinweg wurden laut der Mitteilung des KBA im August 199.183 Pkw neu zugelassen, was gegenüber dem August 2021 einem Plus von drei Prozent entspricht. ...

