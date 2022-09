Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 8. September 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Florian WeberLänger und mehr arbeiten: Wollen und - vor allem - können das überhaupt alle? Diese Frage stellt "Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 8. September ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/) zur Verfügung.Das Rentensystem ist unter Druck: Die Zahl der Rentner:innen steigt, viele Arbeitnehmer:innen gehen vorzeitig in den Ruhestand. Die Folge: Weniger Beitragszahler:innen versorgen immer mehr Rentner:innen. Zugleich fehlen Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden. "Wir werden länger und mehr arbeiten müssen", sagt Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, und befeuert damit die Diskussion um die Rente mit 70. Der Sozialverband VdK rechnet vor, dass bereits jetzt ein Großteil der 65-Jährigen in Teilzeit arbeite. Und für Menschen in psychisch oder körperlich belastenden Berufen bedeute die Rente mit 70 eine reine Rentenkürzung.Gast im Studio ist Prof. Christian Hagist, Wirtschaftswissenschaftler.Weitere Themen der Sendung:Vor Ort - bei Menschen, die nicht länger arbeiten wollen oder könnenKlauen statt kaufen - Inflation macht Diebe?Dürre im Südwesten - wie steht es um die Wasserversorgung?Zur Sache Baden-Württemberg!Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) und www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw verfügbar.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5315860