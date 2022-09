Aktionäre von Microsoft hatten in letzter Zeit wenig Grund zur Freude. Seit Mitte August verlor die Aktie deutlich an Wert und fiel dabei auch unter die wichtigen Marken am GD200 und am GD50 zurück. Damit sieht es charttechnisch nochmals schlechter aus für das Softwareunternehmen. Hinzu kamen dann auch noch Insiderverkäufe.Wie aus Mitteilungen der SEC hervorging, verkauften innerhalb der letzten Woche nicht nur Microsoft-Chef Satya Nadella sondern auch CFO Amy Hood Teile ihrer Positionen. Nadella ...

