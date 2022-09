Meilenstein in der Entwicklung für Open vRAN mMIMO, das über die O-RAN-Schnittstelle von Alliance Open Fronthaul läuft

Mavenir und die NEC Corporation (NEC) setzen Massive MIMO (mMIMO) auf dem experimentellen 5G-Standalone(SA)-Netz von Orange ein.

Die Cloud-native, offen virtualisierte Radio Access Network (Open vRAN) Software von Mavenir wurde auf der Cloud-Infrastruktur von Orange zusammen mit der aktiven Antenneneinheit (AAU für Active Antenna Unit) 32T32R mMIMO von NEC implementiert, um für eine höhere Leistung und erweiterte Abdeckung zu sorgen. Die Interoperabilität zwischen Funkeinheiten und virtualisierten verteilten Einheiten (vDUs für virtualised Distributed Units) über die offene Fronthaul-Schnittstelle der O-RAN Alliance ist der Schlüssel zur Fähigkeit von Open RAN, die Bereitstellung von Multivendor-Netzwerken zu vereinfachen und eine Anbieterbindung zu vermeiden.

Die Technologien wurden auf dem Orange Gardens Campus in Chatillon bei Paris eingesetzt und sind Teil der Erweiterung des Projekts Pikeo des cloudbasierten und vollautomatischen 5G SA-Versuchsnetzes von Orange, das an diesem Standort auch Pikeo genannt wird.

"Die erfolgreiche Open RAN-Implementierung von mMIMO durch Mavenir und NEC im Innovation 5G SA-Versuchsnetz von Orange ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Open RAN-Implementierungen und verdeutlicht das Engagement von Orange, die Entwicklung von herstellerübergreifenden Open RAN-Lösungen mit innovativen Partnern zu unterstützen. Unser Open RAN Integration Centre, das unseren Partnern weltweit offen steht, trägt zur Entwicklung eines starken Open RAN-Ökosystems in Europa bei", sagte Arnaud Vamparys, SVP Radio Access Networks and Microwaves bei Orange.

"Der Einsatz von 5G SA mMIMO ist ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung von Open RAN und dem Übergang von virtualisierten zu cloudifizierten Netzen. Wir sind sehr stolz auf unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Orange, NEC und anderen Unternehmen, die das Potenzial des anbieterübergreifenden, cloud-nativen und standardbasierten Ansatzes unter Beweis stellen", sagte Hubert de Pesquidoux, Executive Chairman von Mavenir.

"Der jüngste Einsatz von Open RAN mMIMO in Europa ist ein weiterer Meilenstein für Open RAN, der eine enge Zusammenarbeit und strenge Integration zwischen mehreren Anbietern erfordert. Diese Synergie ist genau das, was Open RAN braucht, um sein Versprechen eines wirklich offenen Multivendor-Ökosystems erfolgreich einzulösen", sagte Naohisa Matsuda, General Manager von 5G Strategy and Business bei NEC. "Vorausschauende Mobilfunkbetreiber wie Orange zeigen das Potenzial von Open RAN mMIMO. Es ist der richtige Zeitpunkt für die Mobilfunkbranche, dem Vorbild der führenden Betreiber zu folgen und in die neue Ära der Open RAN-basierten Konnektivität einzutreten."

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50% der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

Über NEC Corporation:

NEC Corporation hat sich als führendes Unternehmen bei der Integration von IT- und Netzwerktechnologien etabliert, während es die Markenbotschaft "Orchestrating a brighter world" (Orchestrierung einer positiveren Welt) fördert. NEC ermöglicht Unternehmen und Gemeinden, sich an die schnellen Veränderungen anzupassen, die sich in der Gesellschaft und auf dem Markt vollziehen, indem es für die sozialen Werte Sicherheit, Fairness und Effizienz sorgt, um wiederum eine nachhaltigere Welt zu fördern, in der alle Menschen die Chance haben, ihr volles Potenzial zu erreichen. Weitere Informationen über NEC finden Sie unter https://www.nec.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220907005091/de/

Contacts:

Mavenir PR-Kontakt:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (USA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)



NEC PR-Kontakt:

nec@platformcommunications.com

Nana Rodaki