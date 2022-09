Straubing (ots) -



Rund um die Anlage müssen die Waffen endlich schweigen und abgezogen werden, die russischen Besatzer müssen das Areal verlassen, die Mitarbeiter müssen ungestört, ohne Gewehrlauf im Nacken, ihre Arbeit machen können. Sonst droht eine Katastrophe. Ist das denn so schwer zu begreifen? Natürlich wissen die Russen genau, wie gefährlich ihr Spiel mit dem Feuer ist. Dass eine Havarie des größten Kernkraftwerks Europas auch die eigene Bevölkerung bedroht. Dass Präsident Wladimir Putin unbedingt das Erpressungs- und Druckpotenzial in der Hand halten will, das Saporischschja für ihn darstellt, zeigt seine ganze Skrupellosigkeit und Menschenverachtung.



