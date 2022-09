VANCOUVER, British Columbia, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich bestätigen zu können, dass die beiden Lieferungen, die aus 12 Containern bestehen und alle Module der Demonstrationsanlage enthalten, nun am Projektstandort Chvaletice in der Tschechischen Republik angekommen sind.



Die Module werden jetzt ausgepackt und in den beiden vollständig renovierten Gebäuden untergebracht. Die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage, einschließlich Kalt-, Warm- und Leistungstests, wird in Angriff genommen, sobald alle Module und Zusatzgeräte installiert, inspiziert und angeschlossen sind. Die Demonstrationsanlage soll bis Ende 2022 voll in Betrieb sein und nach Kundenspezifikationen produzieren.

Die Demonstrationsanlage dient der Herstellung von Produktproben in größerem Maßstab, die für die Qualifizierung der Lieferkette für die hochreinen Manganprodukte von Euro Manganese (HPEMM und HPMSM) verwendet werden sollen. Sie wird außerdem die Optimierung von Prozessen ermöglichen und als Trainingsanlage dienen. Die Demonstrationsanlage wird voraussichtlich bis zu drei Jahre in Betrieb sein und für die Erprobung potenzieller zusätzlicher Rohstoffe für die kommerzielle Anlage in Chvaletice sowie für die Erprobung der Produktion potenzieller alternativer, vom Markt nachgefragter Mangan-Endprodukte zur Verfügung stehen.

Das Unternehmen schätzt, dass sich die Kosten für die Demonstrationsanlage, einschließlich Herstellung, Lieferung, Inbetriebnahme, Laboreinrichtung und Bedienerschulung, sowie die Betriebskosten für ein Jahr auf ca. 5,8 Millionen USD belaufen werden, von denen 3,1 Millionen USD bereits gezahlt wurden.

Dr. Matthew James, Präsident und CEO von Euro Manganese, sagte dazu:

"Die Ankunft und Installation der Demonstrationsanlage ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Chvaletice Manganprojekt. Dies ist auch ein Beweis für die Hartnäckigkeit unseres Teams, das mehrere Herausforderungen bei der Herstellung und Lieferung der Demonstrationsanlage erfolgreich gemeistert hat, darunter die Unmöglichkeit, während der COVID-Pandemie nach China zu reisen, eine Umleitung des Schiffsverkehrs aufgrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und ein Streik im Hamburger Hafen. Sobald alle Module inspiziert und an die Stromversorgung angeschlossen sind, beginnt die Inbetriebnahme."

"Wir haben Bestellungen für die Proben der Demonstrationsanlage. Außerdem bietet die Anlage potenziellen Kunden die Gelegenheit, den Standort zu besuchen und sich aus erster Hand von der Liefersicherheit, der Rückverfolgbarkeit und der hohen Qualität der Manganprodukte von Chvaletice für Batterien zu überzeugen."

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie und andere hochtechnologische Anwendungen zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran, bei dem es sich um eine einzigartige Waste-to-Value-Recycling- und Sanierungsgelegenheit handelt, bei der alte Abraumhalden eines stillgelegten Bergwerks wiederaufbereitet werden. Das Chvaletice Projekt ist die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

