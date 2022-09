GR Silver Mining meldet erfolgreiche Folgebohrungen auf dem Projekt San Marcial in Mexiko. Folgebohrungen in einem neu entdeckten Gebiet brachten nun wieder gute Resultatet. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung will das Unternehmen im ersten Quartal 2023 vorlegen.

Erst jüngst hatte GR Silver Mining (0,12 CAD | 0,10 Euro; CA36258E1025) hochgradige Bohrergebnisse mit Silberwerten von mehr als einem Kilo unweit der bestehenden Ressource auf der San Marcial-Liegenschaft gemeldet. Folgebohrungen bestätigten nun die ersten Resultate. So wurden durch die neuen Bohrungen im Gebiet Southeast mächtige hydrothermale Brekzien und Stockwork-Systeme mit mehreren hochgradigen Silberabschnitten identifiziert. Bohrloch SMS22-11 wies beispielsweise 75,7 Meter mit 92 g/t Silber auf. Teilabschnitt zeigten 1.253 g/t SIlber über 0,3 Meter sowie 1.032 g/t Silber über 0,4 Meter. Die weiteren Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle.

GR Silver Mining: Weitere Bohrungen geplant

Derzeit sind weitere Bohrungen in diesem Gebiet im ...

