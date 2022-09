Führungskräfte des Unternehmens demonstrieren die Effektivität ihrer zukunftsweisenden cloudbasierten Abrechnungs- und Monetarisierungsplattform zur Unterstützung digitaler Transformationsinitiativen von Telekommunikationsanbietern sowie zur Beschleunigung des Umsatzwachstums durch neue Dienste und Partnerschaften

Aria Systems, der führende Anbieter von Lösungen zur Förderung von Abonnement- und nutzungsbasierten Umsätzen in Unternehmen, hat weitere Informationen über seine Präsenz auf der TM Forum Digital Transformation World bekannt gegeben, die vom 20. bis 22. September in Kopenhagen stattfindet. Als Silver Sponsor des Events wird Aria mit einem Messestand auf der DTW-Ausstellungsfläche vertreten sein. Führungskräfte des Unternehmens werden an mehreren Präsentationen und Vorträgen beteiligt sein, um die Fähigkeiten der cloudnativen Abrechnungs- und Monetarisierungsplattform für Kommunikationsdienstleister (CSPs) vorzustellen, die die Marktanpassungsfähigkeit von 5G nutzen und Anwendungen jenseits von Konnektivität anbieten wollen.

Am Nachmittag des zweiten Tages wird Aria gemeinsam mit Salesforce ein Lunchtime Briefing organisieren, bei dem Chief Innovation Officer Brendan O'Brien zusammen mit Oisin O'Connor von Salesforce und Nathan Bell, dem ehemaligen Chief Digital Officer bei M1 Singapur, über die erfolgreiche digitale Transformationsinitiative von M1 sprechen wird. Die eingeladenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Session werden erfahren, wie M1 in Kooperation mit Aria und Salesforce die BSS-Architektur für Geschäfts- und Privatkunden erfolgreich transformiert hat. Die Referenten werden die Einzelheiten und Ansätze des Transformationsprojekts, die überwundenen Herausforderungen, die wichtigsten Erfolge und die dabei gewonnenen Erkenntnisse darstellen.

Als Teilnehmer eines der Catalyst-Projekte, die vom TM Forum besonders gefördert wurden, wird Aria gemeinsam mit seinen Partnern auf der Präsent zeigen, wie eine ereignisorientierte Architektur Serviceprovidern dabei helfen kann, eine skalierbarere und flexiblere IT-Architektur bei niedrigen Integrationskosten und kürzerer Markteinführungszeit aufzubauen. Die Ergebnisse werden auch verdeutlichen, wie problemlos Aria die technologische Transformation eines CSP unterstützt.

Während des gesamten Events stehen Aria-Führungskräfte, darunter CEO Tom Dibble, für Eins-zu-Eins-Gespräche am Stand (Nr. 304) des Unternehmens sowie in einem separaten Besprechungsraum in The Park zur Verfügung. Am Vorabend der DTW organisiert Aria zusammen mit dem auf Rechnungskommunikation spezialisierten Unternehmen Calvi in der Anarkist Bar Tivoli Gardens eine Happy Hour für Aria-Kunden und CSP-Interessenten.

"Immer mehr CSP wollen die Möglichkeiten von 5G nutzen, um neue Dienste zu monetarisieren, ihr Partner-Ökosystem zu erweitern und ihr Angebot über grundlegende Konnektivitätsdienste hinaus zu verbreitern. Sie erkennen die Notwendigkeit, von veralteten BSS-Systemen auf erstklassige Cloud-Plattformen umzusteigen, die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bieten", so O'Brien. "Wir freuen uns über die starke Präsenz bei dieser wichtigen und einflussreichen Branchenveranstaltung und werden zeigen, wie die Abrechnungs- und Monetarisierungsplattform von Aria jedem CSP dabei helfen kann, diversifizierte und personalisierte Produkte und Dienste im Rahmen einer digitalen Transformationsinitiative auf den Markt zu bringen."

Über Aria Systems:

Die cloudbasierte Monetarisierungsplattform von Aria Systems ist die erste Wahl der Analysten und erhält Spitzenbewertungen führender Forschungsinstitute. Innovative Unternehmen wie Adobe, Comcast, Liberty Latin America, Subaru und Telstra setzen auf die Lösungen von Aria, um die Markteinführungszeiten zu verkürzen und die Flexibilität zu erhöhen, sodass sie den Kundennutzen maximieren und wiederkehrende Umsätze durch abonnement- und nutzungsbasierte Angebote steigern können. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.ariasystems.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220907005201/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Greg Kalish

GKC für Aria Systems

gkalish@ariasystems.com

516-665-3292