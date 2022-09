SHENZHEN (IT-Times) - Der Technologiekonzern BYD Company, der seit 2008 vom legendären US-Investor Warren Buffett und seiner Unternehmens-Holding Berkshire Hathaway Inc. begleitet wird, sieht neue Probleme aufkommen. Die chinesischen BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296) fordert Automobilhersteller auf,...

Den vollständigen Artikel lesen ...