Das neue EMEA-Zentrum von Procore wird die regionalen Niederlassungen des Unternehmens unterstützen , um alle Akteure der Baubranche auf einer globalen Plattform zu verbinden

Das Zentrum wird Hunderte von Arbeitsplätzen als Teil einer bedeutenden Investition in Dublin schaffen

Procore ernennt einen Leiter des EMEA-Zentrums zur Führung des neuen Büros

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), ein weltweit führender Anbieter von Baumanagement-Software, gab heute die Eröffnung seines neuen EMEA-Zentrums in Dublin, Irland, bekannt. Dieser Schritt verdeutlicht das anhaltende Engagement von Procore in der Region und das Bestreben, seinen wachsenden Kundenstamm im Rahmen seiner Mission, alle Akteure der Baubranche auf einer globalen Plattform zu verbinden, zu unterstützen.

Das EMEA-Zentrum im South-Point-Gebäude in der Harmony Row in Dublin befindet sich im dritten Stock eines Penthouses und hat eine Fläche von 15.000 Quadratmetern. Das Zentrum wurde eingerichtet, um das Wachstum von Procore voranzutreiben und die Kunden in der Region besser zu unterstützen und soll in den nächsten Jahren Hunderte von Arbeitsplätzen in Dublin schaffen. Das Unternehmen wird unter anderem Stellen in den Bereichen Vertrieb, Customer Success und Customer Support besetzen.

Um dieses neue Büro aufzubauen und zu führen, hat Procore Ciaran Cushley zum Leiter des EMEA-Zentrums ernannt. Cushley, der bereits für Unternehmen wie DocuSign leistungsstarke Teams in Europa und Nordamerika aufgebaut und geleitet hat, bringt über 18 Jahre Erfahrung in das Unternehmen ein.

"Es ist eine aufregende Zeit, in der ich zu Procore stoße, und es ist ein Privileg, das neue Zentrum zu leiten, das unsere Ambitionen für weiteres Wachstum in der EMEA-Region verdeutlicht. Das Zentrum wird nicht nur unsere Präsenz in der Region stärken, es wird unseren Kunden auch ermöglichen, ihre Mitarbeiter, Systeme und Daten auf einer einzigen Plattform effizient zu vernetzen und so die Vorteile der Bautechnologie voll auszuschöpfen." soCiaran Cushley, Leiter des EMEA-Zentrums von Procore

Brandon Oliveri-O'Connor, VP EMEA bei Procore fügt hinzu, "Procore arbeitet bereits seit 20 Jahren daran, alle am Bau beteiligten Akteure auf einer globalen Plattform zu verbinden. Mit der zunehmenden Präsenz von Procore in Europa, dem Nahen Osten und Afrika unterstreichen wir unser langfristiges Ziel, die führende Plattform für Baufachleute auf der ganzen Welt zu werden."

Procore stellt für sein neues EMEA-Zentrum verschiedene Stellen ein. Alle aktuellen Stellenangebote finden Sie unter: https://www.procore.com/jobs/openings

Über Procore

Procore ist ein weltweit führender Anbieter von Baumanagement-Software. Über 1 Million Projekte und ein Bauvolumen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar wurden auf der Plattform von Procore abgewickelt. Unsere Plattform verbindet alle Projektbeteiligten mit Lösungen, die wir speziell für die Baubranche entwickelt haben den Bauherrn, den Generalunternehmer und den Spezialunternehmer. Der Marktplatz der App von Procore bietet eine Vielzahl von Partnerlösungen, die sich nahtlos in unsere Plattform integrieren lassen. So haben Bauunternehmer die Freiheit, sich mit dem zu verbinden, was für sie am besten funktioniert. Der Hauptsitz von Procore befindet sich in Carpinteria, Kalifornien, und das Unternehmen unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und auf der ganzen Welt.

