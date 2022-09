Am Dienstag gab es an den Börsen recht unterschiedliche Signale zu sehen. Hierzulande konnten die Kurse sich nach anhaltenden Verlusten wieder etwas erholen, während die US-Börsen nach dem Feiertag in Richtung Süden tendierten. Auch bei den Einzeltiteln zeigten sich teils vollkommen gegensätzliche Bewegungen.Keine schöne Zeit hatte die Aktie von Uniper (DE000UNSE018), welche am Dienstag um satte 5,7 Prozent an Wert verlor und zeitweise auf ein neues Rekordtief bei 4,69 Euro zurückfiel. Dafür sorgte nicht nur der Abstieg aus dem MDAX, mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...