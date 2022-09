Überraschende Entwicklung! Mehr als ver-10-facht…

Buc-ee's Tankstelle (120 Zapfsäulen) + Convienience Store (6.000 m²) in New Braunfels, Texas

Wie verrückt gigantisch und kultig der neue Partner ist, begreift man am besten, wenn man dieses YouTube-Video gesehen hat.

Ich weiß zwar nicht, was in den letzten Tagen genau passiert ist, aber es muss für die Buc-ee's-Manager sehr einschneidend gewesen sein, denn, anstatt wie angekündigt in drei dieser monströsen Tankstellen-Stores, wird es TAAT nun in ALLEN Buc-ee's Standorten in Texas geben:

TAAT® to be Sold in All 34 Texas Buc-ee's Stores by Monday September 12

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)) freut sich bekannt zu geben, dass TAAT® nun bis zum 12 September 2022 in allen 34 Standorten von Buc-ee im Bundesstaat Texas verkauft wird. Dies ist ein Teil der bevorstehenden Einführung von TAAT® im gesamten Bundesstaat (29,5 Millionen Einwohner, Raucherquote bei Erwachsenen von 14,7 %2).

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Buc-ee's als "Ankerkonto" für den Bundesstaat Texas fungieren wird, wo man plant, die Kommerzialisierungsbemühungen für TAAT® zu beschleunigen. Buc-ee's zieht Touristen und Autofahrer an, die durch Texas reisen, zusammen mit einer treuen Basis lokaler Kunden. Raucher, die die Geschäfte von Buc-ee in Texas betreten, können nun "TAAT®" ausprobieren.

TAAT® ist bereits in den Tabakproduktauslagen mehrerer Buc-ee-Standorte im US-Bundesstaat Texas vorrätig, darunter im "weltgrößten Convenience-Store" in New Braunfels, TX (Bild oben). Bis Montag, den 12. September 2022 werden alle 34 Standorte von Texas Buc-ee TAAT®-Produkte führen.

"Wir freuen uns sehr, mit Buc-ee's den nächsten Schritt zu gehen. Die Platzierung von TAAT® an allen texanischen Standorten eines der bekanntesten lokalen Einzelhändler ist ein unglaublicher Meilenstein für unsere Marke, da wir unsere Bekanntheit bei erwachsenen Rauchern weiter ausbauen wollen. Wir sind dem Team von Buc-ee's dankbar, dass es TAAT® mit erstklassigem Merchandising und Werbeplatzierung hinter jeder seiner 143 Registrierkassen an seinen Standorten in Texas ausgestattet hat. Unser Erfolg bei Buc-ee's wird uns helfen, in einem der größten Bundesstaaten des Landes mit etwa 28.000 Tabakeinzelhändlern weiter zu expandieren. Diese Woche arbeite ich direkt mit unserem Vertriebsteam in Austin, TX, zusammen, wo wir persönlich mit dem Team von Buc-ee's interagieren, um herauszufinden, wie wir diese Gelegenheit maximieren können." - Michael Saxon, Chief Executive Officer von TAAT®

News-Fazit:

Somit hat TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) seine geplante Verbreitung in den Buc-ee's-Stores in wenigen Tagen mehr als ver-10-fachen können.

Die Größe der Buc-ee's Tankstellen ist verrückt! Mit 120 Zapfsäulen bietet man zum Beispiel in News Braunfels in Texas ca. 10 Mal so viele an wie eine durchschnittliche Tankstelle und auch die rund 6.000 m² Verkaufsfläche dürfte ebenfalls um den Faktor 10 größer sein als die Norm - ergo sollte dies auch geschätzt den 10-fachen Kundendurchsatz erzeugen. Das heißt, dass 34 Tankstellen für TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) soviel Umsatz generieren sollten, wie sonst 340 "normale".

Eines ist sicher: Eine dauerhafte Einführung bei Buc-ee's ist mit großem Prestige verbunden, da diese Kette als das "Nonplusultra" der Tankstellenkultur gilt und der Mitbewerb sehr wohl diese Entwicklung im Auge haben wird, sodass, zusätzlich zum Umsatz in den Buc-ee's-Standorten, Folgeverträge für mich absehbar sind. CEO Mike Saxon sieht sie für Texas als DEN "Ankerkunden", dem möglicherweise viele weitere folgen sollten.