Die erste Sportwetten- und Content-Partnerschaft ihrer Art startet gerade rechtzeitig zur neuen NFL-Saison

Front Office Sports, eine führende Multiplattform-Medienmarke, die für moderne Sportkonsumenten entwickelt wurde, schließt sich mit PointsBet, dem am schnellsten wachsenden Online-Sportwetten-Anbieter der USA zusammen, für eine innovative Partnerschaft, die die einzigartigen Stärken beider Organisationen zusammenbringt.

Front Office Sports, a leading multiplatform media brand built for the modern sports consumer, together with PointsBet, the fastest growing online sportsbook in the U.S., are teaming up to deliver a groundbreaking partnership that brings together the unique strengths of both properties. (Graphic: Front Office Sports)