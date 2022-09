DJ PTA-Adhoc: CLEEN Energy AG: Einzelabschluss nach UGB: positives EBIDTA 2021 und uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Haag (pta038/07.09.2022/22:35) - - Betriebsleistung wächst um 110% auf rund 12,9 Millionen Euro - EBITDA im Jahresvergleich um rund eine Million Euro auf rund 486.000 Euro gestiegen - EBIT mit 157.000 Euro erstmals positiv, Jahresgewinn 18.000 Euro - Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

Die CLEEN Energy AG veröffentlicht heute den vom Wirtschaftsprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss (Einzelabschluss nach UGB) für das Geschäftsjahr 2021.

Die Betriebsleistung (Umsatz plus halbfertige Anlagen) stieg im Vergleich zu 2020 um rund 110% auf 12,93 Millionen Euro (bisherige Erwartung: rund 15 Millionen Euro). Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,05 Millionen Euro. Mit einem EBITDA von rund 486.000 Euro (bisherige Erwartung: 150.000 bis 300.000 EUR) wurde erstmals ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwirtschaftet. Der Jahresgewinn nach Steuern beträgt rund 18.000 Euro.

2019 2020 2021 Betriebsleistung (teur) 3.341 6.154 12.931 Veränderung in % +84% +110,12% EBITDA (teur) (1.277) (559) 486 Veränderung absolut +718 +1.045

Der Jahresabschluss 2021 nach UBG dokumentiert die positive Geschäftsentwicklung der CLEEN Energy AG. Die relevanten Kennzahlen konnten substanziell gesteigert werden. Die Verdoppelung der Betriebsleistung und ein erstmals positives Ergebnis vor Steuer zeigen, dass es dem Unternehmen immer besser gelingt, Marktchancen wahrzunehmen und in betriebswirtschaftliche Erfolge zu übersetzen. Neben einem sehr positiven Marktumfeld materialisieren sich nun die in den letzten Jahren getätigten Investments in ein professionelles Team, effiziente Prozesse sowie den Aufbau einer starken Marktposition.

Als positiv beurteilt der Vorstand die aktuelle makroökonomische Situation. Die Energiewende eröffnet laufend neue Marktchancen. Die Anbieter von nachhaltig produziertem Strom profitieren etwa von den gestiegenen Marktpreisen, die sich auch auf längere Sicht auf einem höheren Niveau als in der Vergangenheit einpendeln werden. Aus diesem Grund arbeitet die CLEEN Energy AG mit hoher Intensität am weiteren Aufbau von eigenen Assets zur nachhaltigen Stromerzeugung.

Der Jahresabschluss 2021 nach UGB inklusive des unbeschränkten Bestätigungsvermerkes kann auf der Website des Unternehmens ( https://cleen-energy.com/investoren/ # berichte) abgerufen werden.

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Muntean Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

