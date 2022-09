München (ots) -Generalprobe erfolgreich bestanden. Die deutsche Nationalmannschaft schießt sich mit einem 106:71 im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn warm für das Achtelfinale. Nach einer Eingewöhnungsphase zu Beginn des Spiels, zog das DBB-Team ab dem 2. Viertel an und lies seinem Gegner keine Chance mehr. Auch ohne die geschonten Schröder und Theis und den verletzten Nick Weiler-Babb. Laut Andreas Obst hat man das Fehlen den Spielern auch angemerkt, "aber wir haben es dann schnell in den Griff bekommen". Im Achtelfinale geht es jetzt gegen Montenegro, machbar? "Wir werden sie auf jeden Fall attackieren. Wir haben jetzt ein paar Jungs ein bisschen schonen können und hoffen, dass wir frisch nach Berlin kommen", meinte Niels Giffey.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Samstag im Achtelfinale gegen Montenegro weiter - ab 17.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.Ungarn - Deutschland 71:106Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt das letzte Gruppenspiel in Köln deutlich gegen die Ungarn.Andreas Obst zum Spiel: "Ich denke, man hat uns angemerkt, dass wir ein hartes Schedule hatten und auch ein paar Spieler geschont haben. Aber wir haben es dann relativ schnell in den Griff bekommen." Ob es eine würdige Verabschiedung an Köln war: "Auf jeden Fall. Es hat immer großen Spaß gemacht, hier in die Halle zu kommen. Das war ein Erlebnis fürs Leben. Jetzt geht es nach Berlin, aber Köln wird schon fehlen." Wie breit die Brust ist, nachdem man die "Todesgruppe" überstanden hat: "Sehr. Wir hatten davor schon eine breite Brust. Wir hatten in der ganzen Vorbereitung schon Rückschläge gehabt, aber wir haben als Mannschaft gut agiert und zusammengehalten. Wir wussten, dass die Gruppe sehr hart wird, aber wir haben nie daran gezweifelt, dass es nicht nach hinten losgeht."Das gesamte Interview mit Andreas Obst: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dU0wZ0h0RHcvNGI3azE5NGtzMzVOZz09Niels Giffey scherzhaft zur Endrunde in Berlin, seiner alten Heimat, bei der viele Freunde bestimmt Tickets wollen: "Ich habe eine riesige Vorfreude. Den Ticketkampf musst du jetzt gewinnen und nicht am Spieltag. Das Thema kann man nicht erst dann angehen." Zum Achtelfinalgegner Montenegro: "Die haben nicht so die riesigen Superstars, sind aber schon aus gutem Grund in der nächsten Runde. Ich glaube es ist ganz gut, dass wir in dem Spiel noch nicht eine Mannschaft haben, die uns den Heimvorteil an Fans streitig machen kann... Wir werden sie auf jeden Fall attackieren. Wir haben jetzt ein paar Jungs ein bisschen schonen können und hoffen, dass wir frisch nach Berlin kommen. Mit ein bisschen Rückenwind, weil wir Gastgeber sind."Das gesamte Interview mit Niels Giffey: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dThWRS8xMjVMb3QxN1NJcTRSbWMzUT09Christian Sengfelder bestritt sein 1. Spiel bei dieser EM: "Unglaublich. Das Ding, die Gruppenphase mit einem Sieg zu beenden, ist natürlich super für uns. Wir müssen das Momentum weiter ausbauen und besser werden, damit wir am Samstag ready sind."DBB-Präsident Ingo Weiss war in der Halbzeitpause zu Gast im MagentaSport-Studio.Sein Fazit zur Vorrunde: "Wenn man gesagt hätte, dass Deutschland in dieser Todesgruppe 2. wird, dann hätten die mich für verrückt gehalten. Ich bin total begeistert. Wenn man sieht, mit was für einer Stimmung wir hier in Köln getragen wurden. Wir haben an diesen 5 Spieltagen hier weit über 230.000 Zuschauer in der Halle. Ich habe unglaublich viel Feedback gehört, auch von euren Übertragungen. Das ist wirklich überragend gewesen. Die Bilder, die in die Wonzimmer getragen wurden, waren wirklich top. Dieser 2. Platz in der Gruppe macht natürlich Mut für das, was in Berlin kommt. Aber ab dann wird es schwer."Über Nick Weiler-Babb, der wegen eine Schulterverletzung pausiert: "Wann er zurückkommt, kann ich noch nicht sagen. Er hat etwas an der Schulter. Das untersuchen die Ärzte nun und wir wollen auch kein Risiko eingehen. Wir schauen, was passiert und dann werden wir weitersehen."Das gesamte Interview zur Verwendung: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eUphc0Z2NHRITklxYVIrRW9XYXZTUT09Basketball LIVE bei MagentaSportDie FIBA EuroBasket 2022Der 5. SpieltagDonnerstag, 08.09.2022Ab 13.50 Uhr: Finnland - NiederlandeAb 14.05 Uhr: Kroatien - UkraineAb 16.50 Uhr: Estland - GriechenlandAb 17.20 Uhr: Tschechien - IsraelAb 20.50 Uhr: Großbritannien - Italien, Serbien - PolenDie AchtelfinalsSamstag, 10.09.2022Ab 11.50 Uhr: Türkei - FrankreichAb 14.35 Uhr: Slowenien - BelgienAb 17.30 Uhr: DEUTSCHLAND - MontenegroAb 20.15 Uhr: Spanien - LitauenSonntag, 11.09.2022Ab 11.50 Uhr: C1 - D4Ab 14.35 Uhr: D2 - C3Ab 17.30 Uhr: D3 - C2Ab 20.15 Uhr: D1 - C4