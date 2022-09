Berlin (ots/PRNewswire) -SGW Global und Motorola Mobility LLC gaben heute die Unterzeichnung einer erweiterten mehrjährigen Vereinbarung bekannt, die SGW Global die exklusiven Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von Home-Audio-Produkten der Marke Motorola weltweit gewährt*.SGW Global wird nun für Innovation, Design, Marketing und Vertrieb einer erweiterten Motorola Audio-Kategorie verantwortlich sein, die sowohl Personal Audio als auch Home Audio umfasst. Damit wird die mehr als 10-jährige Partnerschaft erweitert, die derzeit auch die Lizenzierung von Nursery- und Personal Audio-Produkten umfasst. Diese Partnerschaft wird auf der Erfahrung, der Energie und den Fähigkeiten beider Unternehmen aufbauen, um das Design und die Innovation auf dem Audiomarkt zu steigern. Ziel ist es, die Produktpalette zu erweitern und die Qualität, das Benutzererlebnis und die Audioleistung von Personal- und Home-Audio-Produkten zu verbessern."Wir betrachten es als ein großes Privileg, mit der Home Audio Produktkategorie für die Marke Motorola betraut zu werden. Als Lizenznehmer für andere Motorola-Kategorien wissen wir um die Stärke der Marke", sagt Malcolm Paton, Executive Director von SGW Global. "Motorola steht für unübertroffene Qualität und Innovation, und wir haben in unserer derzeitigen Partnerschaft große Erfolge erzielt. Wir freuen uns darauf, wie wir mit Home Audio darauf aufbauen werden.""Während unserer langjährigen Zusammenarbeit waren wir immer beeindruckt von der Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der SGW-Produkte, der Einhaltung der Anforderungen des Markenlizenzprogramms durch SGW und dem Engagement von SGW für die Marke Motorola", sagte David Carroll, Executive VP of Brand Licensing bei Motorola Mobility LLC. "Wir sind davon überzeugt, dass SGW mit seiner Führung die Home Audio Produkte auf ein neues Niveau heben wird und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SGW auf diesem Weg."SGW Global erhielt im Dezember 2020 die exklusiven Lizenzrechte für Personal Audio, das Audiozubehör für Verbraucher umfasst, das in Verbindung mit Mobiltelefonen verwendet werden soll, z. B. WLAN-Headsets, Mono-Bluetooth- und WLAN-Headsets und kompakte, tragbare, batteriebetriebene Bluetooth- und WLAN-Lautsprecher. Zu Beginn dieses Jahres führte SGW Global ein neues Produkt in der Kategorie Personal Audio ein, das sehr erfolgreich war und das persönliche Audioerlebnis auf die Integration im Auto ausweitete. Der Motorola MA1, ein Plug-and-Play-Adapter, der mit Android Auto integriert werden kann, wurde mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet. Nach dem Erfolg der ersten Markteinführung in den USA wurde die Produktionsmenge erhöht, um der Nachfrage gerecht zu werden.Durch die Erweiterung um den Bereich Home Audio kann SGW seine Erfahrung und Innovation nun auch auf Audioprodukte für den Heimgebrauch übertragen, darunter: Verstärker/Receiver, Stereo-Regalsysteme, Plattenspieler, Soundbars, Lautsprecher und Subwoofer, Heimkinosysteme, Lautsprecherständer, Audiokabel, Stecker und Fernbedienungen sowie andere ähnliche Geräte. Durch die Vereinbarung wird das Unterhaltungselektronik-Portfolio von SGW erheblich gestärkt und die weltweiten Möglichkeiten für die Marke Motorola erweitert.*Die globale Home Audio-Lizenz gilt nicht für Indien.###Informationen zu SGW GlobalSGW Global ist auf die Herstellung, das Design, den Verkauf und den Vertrieb einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen der Unterhaltungselektronik spezialisiert. Wir arbeiten mit führenden Technologieinnovatoren zusammen und sind stolz darauf, preisgekrönte Designs und Lösungen von Weltrang zu entwickeln. Mit einer 30-jährigen Erfolgsbilanz in Bezug auf Qualität und pünktliche Lieferung arbeiten wir mit dynamischen Pionieren zusammen, die an der Spitze des technologischen Wandels in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt stehen.In einer bereits seit mehr als 10 Jahren bestehenden Partnerschaft mit Motorola Mobility LLC ist SGW Global der globale1 Lizenznehmer der Marke Motorola für Personal Audio2, Kinderzimmer3 und Telefonie4 Produkte.Als wahrhaft globales Unternehmen verfügen wir über unsere Unternehmenszentrale sowie über eigene Produktionsstätten in China, ein spezielles Sales Operation Centre in den USA, ein European Operations Centre in Großbritannien und ein weltweites Verkaufs- und Vertriebsnetz. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sgwglobal.com.SGW Global ist ein Handelsname von Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd.Informationen zu strategischen Markenpartnerschaften von MotorolaSeit über 90 Jahren ist die Marke Motorola weltweit für hochwertige, innovative und zuverlässige Produkte bekannt. Motorolas Programm für strategische Markenpartnerschaften zielt darauf ab, die Kraft dieser kultigen Marke zu nutzen, indem es Partnerschaften mit dynamischen Unternehmen eingeht, die einzigartige, qualitativ hochwertige Produkte anbieten, die das Leben der Verbraucher bereichern. Strategische Markenpartner arbeiten bei der Entwicklung und Herstellung ihrer Produkte eng mit Motorola-Ingenieuren zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte die hohen Sicherheits-, Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen, die Verbraucher von Motorola erwarten. Um mehr über die strategischen Markenpartnerschaften von Motorola zu erfahren, folgen Sie uns unter @ShopMotorola.MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2020 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.nicole@daleypr.comPressekontakt:Nicole Daley / Daley Public Relationsnicole@daleypr.com415.408.8664