Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Astronergy hat bei der Ausgabe 2022 des TÜV Rheinland "All Quality Matters" Solarkongresses erneut eine Anerkennung erhalten. Das bifaziale Modul der ASTRO-Serie wurde mit dem "Outdoor Energy Yield Award" (Bifacial Group) ausgezeichnet, der am 2. September in Hefei, China, stattfand.der "All Quality Matters"-Preis gilt als eine der wettbewerbsfähigsten und wertvollsten Auszeichnungen unter den Anbietern von Modulen, Wechselrichtern, Energiespeichersystemen usw. aufgrund seines objektiven und glaubwürdigen Bewertungsverfahrens und der maßgeblichen und neutralen Auswahlinstitutionen. Es ist die fünfte Auszeichnung, die Astronergy seit 2018 von TÜV Rheinland's "All Quality Matters" erhalten hat, was eine maßgebliche und professionelle Anerkennung der hervorragenden Leistung der Astronergy-Produkte darstellt.Die Wettbewerbsmodule für den Außenbereich werden nach dem Zufallsprinzip aus 1000 Modulen aus der Massenproduktion ausgewählt und vom TÜV Rheinland auf seinem Testgelände in Köln installiert. Die Stromerzeugungsleistung der Module wird durch Labor- und Freilufttests bewertet, und der endgültige Energieeffizienzgrad der Module wird anhand der Bewertungsdaten eingestuft. Während des sechsmonatigen Testzeitraums wurde das bifaciale Modul der ASTRO-Serie einer Außenmessung unterzogen, die die realistischste Leistung von Modulprodukten in der Praxis darstellt. Schließlich setzte es sich von vielen Teilnehmern ab und gewann den Preis.Die bifacialen Module der ASTRO-Serie zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Leistung und eine hohe Zuverlässigkeit aus. Sie haben eine Garantie von 30 Jahren und können extremen klimatischen Bedingungen standhalten, so dass sie für alle Einsatzszenarien geeignet sind, z. B. in großer Höhe, bei hohem Salzgehalt und hohen Temperaturen.'Die strengen Tests des TÜV Rheinland haben die Zuverlässigkeit der Modulprodukte von Astronergy voll bestätigt. Astronergy wird auch in Zukunft fortschrittliche Technologien einsetzen, um den Kunden qualitativ hochwertige und hocheffiziente Produkte anbieten zu können, und sich kontinuierlich dafür einsetzen, eine nachhaltige und kohlenstofffreie Welt mit Solarenergie zu schaffen." Sagte Haiyan Huang, Vizepräsident von Astronergy.Informationen zu Astronergy:Astronergy hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit wettbewerbsfähigste Hersteller von PV-Modulen zu werden, und konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Verkauf von hocheffizienten Solarzellen und PV-Modulen. Als zuverlässige und technologisch führende Marke wurde Astronergy von PVEL/DNV GL sechsmal als "Top Performer" unter den Modulherstellern ausgezeichnet. Außerdem wurde die Marke von Bloomberg als weltweiter Tier-1-Lieferant von PV-Modulen gelistet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1892206/Astronergy_won_All_Quality_Matters_2022_awarded_T_V_Rheinland_Credit.jpgPressekontakt:Cindy Wang,Brand Manager von Astronergy,+86 18649009460,lin.wangBP@astronergy.comOriginal-Content von: Astronergy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76028/5315930