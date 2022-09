SUHL (dpa-AFX) - 'Freies Wort' zum Online-Handel



Es geht jetzt auch nicht darum, den Mode-Onlinehandel in Bausch und Bogen zu verdammen. Auch wenn nur eine erschreckend kleine Zahl an Internethändlern sich überhaupt mit ihren CO2-Fußabdruck beschäftigt, so gibt es doch Fortschritte. Dazu gehört etwa die Einführung von E-Fahrzeugen - aber nur, wenn sie auch grünen Strom verfahren. Noch besser wäre es, wenn die Vielzahl an Retouren gar nicht erst stattfinden würde. Deshalb sollte jeder - sowohl die Internethändler als auch die Verbraucher - sein Verhalten kritisch hinterfragen./yyzz/DP/zb