DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. September

=== *** 09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Habeck (gg 09:00) und Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Berlin *** 09:00 DE/Handelsblatt, Banken-Gipfel (seit 7.9.), u.a. mit Bundesfinanzminister Lindner (09:05) und Commerzbank-CEO Knof (09:30), Frankfurt *** 11:00 DE/Bundesvereinigung Bauwirtschaft, PK zu Lage und Entwicklung der Branche, Berlin *** 13:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 1,25% zuvor: 0,50% Einlagensatz PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 232.000 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 15:10 US/Fed-Chairman Powell, Rede (via Livestream) bei einer Konferenz des Cato Institute 15:50 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement nach Teilnahme an Kabinettssitzung der saarländischen Landesregierung, Berlin *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe auf Einladung von US-Verteidigungsminister Austin, Ramstein Air Base ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

September 08, 2022 00:10 ET (04:10 GMT)

