UNIPER - Der Düsseldorfer Gaskonzern erhält zusätzliche Kreditoptionen von der staatlichen Förderbank KfW. Ein Sprecher sagte dem Handelsblatt, die Bank habe Anfang der Woche weitere 4 Milliarden Euro bewilligt. Bislang hatte die KfW dem Krisenkonzern einen Kreditrahmen von 9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das reichte aber nicht: Uniper bekommt kein russisches Gas mehr und muss stattdessen teuer am Markt einkaufen. Die daraus entstehenden Verluste dürften noch in diesem Monat die Marke von 7 Milliarden Euro erreichen. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Unlängst hatte Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne erklärt, seine Aktienanteile an Lufthansa nicht weiter aufstocken zu wollen. Nun folgt die Kehrtwende: "Ich hatte kürzlich ein konstruktives Gespräch mit den Vorsitzenden von Aufsichtsrat und Vorstand und habe mich daher der Absicht angeschlossen, bei sich bietenden Gelegenheiten weitere Lufthansa-Aktien zu erwerben", teilte der 85-jährige Milliardär am Dienstagabend überraschend mit. Kühne besitzt derzeit 15,01 Prozent an Lufthansa. Damit ist er bereits der größte Anteilseigner bei Europas größter Airline-Gruppe. (Handelsblatt)

SWAN - Solaris bekommt in Deutschland neue Konkurrenz: Das Pariser Fintech Swan eröffnet ein eigenes Büro in Berlin. "Deutschland ist als größte Volkswirtschaft Europas einer unserer zentralen Wachstumsmärkte", sagte Nicolas Benady, Co-Gründer und CEO von Swan. Das 2019 gegründete Fintech bietet seinen Kunden sogenannte White-Label-Lösungen für das Banking an. Dabei tritt das Unternehmen selbst nicht unter eigener Marke im Endkundengeschäft auf, sondern ermöglicht es anderen Unternehmen, Produkte wie etwa Bankkonten oder auch Karten anzubieten. Swan hat die dafür nötige E-Geld-Lizenz in Frankreich erhalten. Aktuell hat Swan 50 Geschäftskunden in acht Ländern Europas. (Handelsblatt)

