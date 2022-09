Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Donnerstagnachmittag zeichnet sich im DAX eine weitere Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund ein halbes Prozent höher auf 12.985 Punkte. Damit könnte der DAX den Ausbruch aus seinem kurzfristigen Abwärtsmodus starten."An der Börse geben sich derzeit nahezu im täglichen Wechsel Euphorie und Tristesse die Klinke in die Hand", so Chartexperte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Die wichtigsten ...

