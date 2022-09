Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern von der starken Wall Street profitiert. Am Vormittag notierte der DAX noch klar im Minus. Kurz vor Eröffnung des US-Handels drehte er dann in die Gewinnzone. Am Ende lag der DAX knapp 0,4 Prozent höher bei 12.915 Punkten. Marktidee: Encavis Die Aktie von Encavis hat gestern massiv von einem Medienbericht zu Strompreisplänen der EU profitiert. Das Papier legte im zweistelligen Prozentbereich zu. Dabei stieg der Kurs auch über mehrere wichtige technische Marken. Die kurzfristige Lage bleibt bullish, solange sich die Aktie über einer bestimmten Unterstützung hält. Auf der Oberseite könnte der Sprung über den nächsten Widerstand ein Anschlusskaufsignal bringen. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf