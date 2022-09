Der Videospiele-Händler hat gestern Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt. Aus diesen geht hervor, dass GAMESTOP im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 einen Verlust je Aktie von 0,35 $ erlitten hat - erwartet hatten Analysten im Vorfeld jedoch einen weitaus höheren Verlust. Der Umsatz lag im abgelaufenen Quartal bei 1,14 Mrd. $ nach 1,18 Mrd. $ im Vorjahr. Hier hatten die Experten eigentlich mit einer Steigerung auf 1,27 Mrd. $ gerechnet. Positiv einzuschätzen ist nun, dass das Unternehmen eine Kooperation mit der Kryptobörse FTX eingehen will. Die Partnerschaft soll mehr GAMESTOP-Kunden in die FTX-Community und ihre Marktplätze für digitale Assets einführen. Wieviel der Spaß kostet ist bislang nicht bekannt. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.





