Mit Blockchain in digitale Assets von Unternehmen investieren

Um ihr Geschäft und die Entwicklung dieses zu finanzieren, brauchen Unternehmen mit großem Wachstum stetig frisches Kapital. Auf der anderen Seite suchen Investoren immer nach aussichtsreichen Anlageinstrumenten. Gerade in einem wirtschaftlich unsicheren Umfeld braucht es daher innovative Ideen und mit der Blockchain-Technologie und digitalen Assets stehen diese mittlerweile zur Verfügung. Das Stichwort lautet Tokenisierung. Tokenisierung mithilfe der Blockchain Wer als Unternehmen benötigtes Kapital nicht mithilfe der üblichen Geldgeber einsammeln möchte, der kann neuerdings die Form der Tokenisierung von Unternehmenswerten nutzen, um Investoren zu beteiligen. Möglich wird dies durch die Blockchain-Technologie und über sogenannte Smart Contracts (damit werden sich an Veränderungen automatisch anpassende Verträge bezeichnet). Über die Security-Token, die sozusagen eine digitale Abbildung von Unternehmenswerten, Rechten oder Schuldverhältnissen materieller oder auch immaterieller Güter darstellen, kann ein Investor sich am ausgebenden Unternehmen beteiligen. Die Basis der Tokenisierung bilden Token-basierte Prozesse, mit deren Hilfe unternehmenseigene Vermögenswerte in gleiche Teile aufgeteilt werden. Jeder Teil besitzt einen vorher festgelegten, jeweils gleichen Wert. Darüber hinaus sind alle Teile mit den jeweils gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet. Dadurch wird jeder Vermögensgegenstand zu einem handelbaren, digitalen Asset und wird als Asset Token, Debt Token (steht für handelbare Forderungsrechte) oder Equity Token (beschreibt Beteiligungsrechte) bezeichnet. Digitale Assets haben sich so zu einer ganz eigenen Asset-Klasse entwickelt. Übersetzungs-Startup vidby: So funktioniert eine Beteiligung durch Tokenisierung Mit vidby, einem auf die Übersetzung von Videos spezialisierten Unternehmen, gibt es ein gutes Beispiel, wie die Tokenisierung sehr unkompliziert funktioniert. Das Startup ermöglicht es seinen Kunden, Videos mittels modernster, KI-gestützter Technologie innerhalb kürzester Zeit mit einer Übersetzungsgenauigkeit von bis zu 99 Prozent übersetzen zu lassen. Vidby-Gründer Eugen von Rubinberg (links) und Alexander Konovalov. © vidby.com Durch dieses Konzept konnte sich vidby inzwischen eine sehr gute Marktposition erobern. Nun können Investoren mithilfe der digitaler Assets vom Erfolg des noch jungen Unternehmens profitieren. Dazu hat vidby Teile seiner Aktien tokenisiert und handelt die als VIDS bezeichneten Token über die Plattform von Aktionariat. Die vidby-Aktien sind laut Aussage von Finanzexperten ein sinnvolles Instrument der Diversifizierung auf dem augenblicklich sehr erfolgreichen High-tech- und Automatisierungsmarkt. Kauf und Verkauf von vidby-VIDS sind einfach durchzuführen. Um VIDS kaufen oder verkaufen zu können, muss man sich vorher lediglich eine Wallet auf der verlinkten Handelsplattform Aktionariat einrichten. Hierzu stellt der Videoübersetzungsexperte eine einfache Anleitung auf seiner Website zur Verfügung. Demokratisierung von Investments: Vorteile der Tokenisierung für Unternehmen und Investoren Der Handel mit Token hat für Unternehmen und Investoren gleichermaßen Vorteile. Das emittierende Unternehmen kann schnell und unkompliziert Working Capital einsammeln, weil der Kauf ganz direkt über die eigene Unternehmens-Website durchgeführt wird. Es müssen keine Termine bei Banken oder Notaren mehr stattfinden, was die Investition nicht nur bürokratisch vereinfacht, sondern auch enorm beschleunigt. Auf diese Weise kann das Unternehmen zeitnah über den Handel mit digitalen Assets Kapital akquiriertes Kapital verfügen. Aber auch für Investoren und private Anleger bringt die Tokenisierung eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber traditionellen Aktien mit sich. Zunächst einmal haben durch die tokenisierten Aktien nicht mehr nur finanzkräftige, ausgewählte Investoren die Möglichkeit der Beteiligung, sondern auch Anleger mit weniger starker Kapitaldecke. Hier zeigt sich die Demokratisierung besonders deutlich, denn die Beteiligung an einem Unternehmen ist nicht mehr länger einem exklusiven Kreis wohlhabender Investoren vorbehalten. Die einfache Übertragbarkeit der Token ist ebenfalls ein Vorteil denn der Handel geschieht direkt auf der Internetpräsenz des emittierenden Unternehmens und damit vollkommen unabhängig von dritten, als Vermittler fungierenden Finanzintermediären. Die Konsequenz, der nicht mehr notwendigen Vermittler ist, dass der Kauf von tokenisierter Unternehmensanteilen wesentlich günstiger ist, als dies beim traditionellen Handel mit Aktien der Fall ist. In der heutigen, schnelllebigen Zeit ist es zudem ein Vorteil, dass der Handel mit digitalen Assets 24/7 möglich ist. Außerdem haben Investoren die Möglichkeit, ihre tokenisierten Aktien selbst zu verwalten und zu managen. Daraus erwächst ihnen neben größerer Selbstbestimmung aber auch größere Verantwortung hinsichtlich zu treffender Entscheidungen. Regulierung der Tokenisierung schafft Rechtssicherheit Ein regulatorisches Umfeld für den Handel mit digitalen Assets zu entwickeln, gehört zu den Top-3-Herausforderungen für die Einführung von Blockchain und tokenisierte Assets. Ein solches Umfeld darf aber nicht nur national sein, sondern es braucht die internationale regulatorische Angleichung. Sie ist Grundvoraussetzung dafür, dass Wachstum möglich ist und die Entwicklung der Tokenisierung weiter vorangetrieben werden kann. Zudem schafft ein solches Umfeld die Basis dafür, dass auch weiterhin eine bisher nur ausgewählten Investoren zugängliche Asset-Klasse zukünftig auch Privatanlegern offentsteht.

