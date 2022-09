Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) -Die Handheld Group (http://www.handheldgroup.com/de/http:/www.handheldgroup.com/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AlgizRT10Launch), ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern, präsentiert heute den brandneuen Algiz RT10, einen ultra-robusten 10-Zoll-Android-Tablet, das modernstes Design und Leistung mit zukunftssicherer Technologie kombiniert und so seine vielseitige Verwendbarkeit während seines gesamten Lebenszyklus behält.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9083551-handheld-launches-all-new-algiz-rt10-ultra-rugged-android-tablet/Das neue Algiz RT10 (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/tablet-pcs-notebooks/algiz-rt10/http:/www.handheldgroup.com/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AlgizRT10Launch) ist extrem robust und langlebig. Mit der Schutzart IP67 hält er Wasser, Staub, Stößen und extremen Temperaturen stand. Dennoch ist er schlank und leicht. Der Algiz RT10 hat einen hochauflösenden 10-Zoll-Touchscreen und ist mit 980 Gramm eines der leichtesten Geräte seiner Klasse. Mit einem leistungsstarken Qualcomm® Snapdragon 480 5G-Prozessor und dem Betriebssystem (OS) Android 11 bietet es Enterprise-Funktionen für mobile Außendienstmitarbeiter. Der leistungsstarke Prozessor mit zukunftssicherer 5G-Funktionalität bleibt über Jahre hinweg topaktuell. Außerdem fördert das langlebige Design die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.Das Algiz RT10 beschreitet in mehrfacher Hinsicht neue Wege im robusten Handheld-Bereich. Die 5G-Funktionalität ermöglicht Live-Videostreaming im Außendienst, und das von Google validierte Android Enterprise Recommended (AER) setzt es auf eine Shortlist qualifizierter, unternehmenstauglicher Geräte. Es verfügt über erweiterte Sicherheitsfunktionen, einschließlich einer biometrischen ID mittels Fingerabdrucks. Die MaxGo-Software zur Verwaltung mobiler Geräte (MDM) ermöglicht benutzerdefinierte Einstellungen für alle Geräte in einem Feldnetzwerk.- Weitere relevante Merkmale des ultra-robusten Tablets Algiz RT10:- Hochauflösendes, sonnenlichttaugliches 10 Zoll Display mit Touchscreen, gehärtetes Glas und Regen- und Handschuh-Modus.- Google GMS für Play Store und Google Maps Zugang.- 5G, 4G/LTE high-speed Datenverbindung, Wi-Fi, BT und NFC.- Integrierter u-blox NEO M8U Chipsatz für GNSS Empfang per GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und BeiDou.- 13 Megapixel Rückkamera und 5 Megapixel Frontkamera.- Leistungsfähiger Wechselakku.- Optionaler Barcode-Scanner und integrierter UHF Reader, zusätzlich zu integrierten Erweiterungsmöglichkeiten.- Umfangreiches Zubehör inclusive Tragetaschen und Fahrzeug-Cradle mit GPS und Wi-Fi Antennenanschluss."Das Android-Tablet Algiz RT10 ist die beste Kombination aus Design, Feldrobustheit und technologischen Fähigkeiten, die in einem mobilen Computer der Enterprise-Klasse verfügbar sind.", sagt Johan Hed, Produktmanager bei Handheld. "Er bietet echte Mobilität und ist die perfekte Wahl für Unternehmen, die eine flexible Lösung für jeden erdenklichen Einsatz benötigen."Hilfreiche Links Algiz RT10 Spezifikationen (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/tablet-pcs-notebooks/algiz-rt10/http:/www.handheldgroup.com/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AlgizRT10Launch)Sehen Sie das Video (https://www.youtube.com/watch?v=z15DIEL2KVo)Professionelles Zubehör (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/tablet-pcs-notebooks/algiz-rt10/zubehor/http:/www.handheldgroup.com/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AlgizRT10Launch)Algiz RT10 - Kommende Messen (https://www.handheldgroup.com/handheld-events/http:/www.handheldgroup.com/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AlgizRT10Launch) Pressebilder (https://www.handheldgroup.com/news/pressroom/algiz-rt10/http:/www.handheldgroup.com/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AlgizRT10Launch)Über Handheld Die Handheld Group ist ein Hersteller robuster Mobilcomputer, Tablets und Handgeräte. Handheld und seine weltweiten Partner bieten komplette Mobilitätslösungen für Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen wie Logistik, Geomatik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgungsunternehmen, Bauwesen, Wartung, Bergbau, Militär und Sicherheit. Die schwedische Handheld Group hat Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.handheldgroup.com/de.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1886863/Handheld_Algiz_RT10_rugged_tablet.jpgPressekontakt:+46 510 54 71 70. Helmut Feurhuber,Geschäftsführung,Handheld Germany,Deutschland: +49 (8654) 77957 0. Andreas Hitz,Geschäftsführung,Handheld Swiss,Schweiz: +41 (81) 330 0555Original-Content von: Handheld Group AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162641/5315997