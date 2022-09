Bremen (ots) -Florian Friedemann ist seit dem 15. August 2022 neuer Head of Purchasing & Supply Chain bei dem Bremer Lebensmittellieferant Henry Lamotte Food. Friedemann ist Teil der neuen Führungsriege, die mit dem im Oktober 2021 einberufenen Geschäftsführer Sebastian Drewes sowie dem langjährigen Verkaufsleiter Frank Neitzel für frischen Wind sorgt.Florian Friedemann tritt die Nachfolge von Tobias Genz an und bringt 15 Jahre Erfahrung aus der Lebensmittelbranche mit an Board. Seine berufliche Laufbahn begann er als strategischer Einkäufer bei Coop Schweiz, wo er für die Entwicklung der Eigenmarken sowie den Einkauf nachhaltiger Sortimente verantwortlich war. Bei METRO Deutschland leitete der studierte Betriebswirt als Category Manager unterschiedliche Warengruppen. Zuletzt war Friedemann als Senior Project Manager bei der Boston Consulting Group Tochter INVERTO tätig, wo er für internationale Kunden Einkaufs- und Supply Chain Strategien entwickelte und implementierte sowie Transformationsprogramme von Einkaufsorganisationen durchführte."Das externe Branchen Know-How sowie die fundierte Beraterkompetenz sind für unsere gewachsenen Strukturen Gold wert", erklärt Geschäftsführer Sebastian Drewes. "Gemeinsam mit seinem Team wird Florian Friedemann den Einkauf sowie das Supply Chain Management bei der Henry Lamotte Food GmbH strategisch weiterentwickeln und neue Impulse setzen - damit wir auch in Zukunft allen Herausforderungen gewachsen sind", so Drewes weiter.Dabei wird Friedemann auch eines der größten Digitalisierungsprojekte in der Firmengeschichte mit vorantreiben. "Der Einkauf sowie das Supply Chain Management stehen auch zukünftig vor einigen Herausforderungen, die wir proaktiv und mit innovativen Lösungen anpacken. Dazu gehört auch die Einführung einer state-of-the-art Softwarelandschaft, die zu erheblichen Performance-Steigerungen führen wird", berichtet Florian Friedemann, Head of Purchasing & Supply Chain. "Für unsere Kunden bedeutet dies: Zuverlässige Lieferketten zu kompetitiven Preisen bei einem innovativen und differenzierten Produktsortiment", so Friedemann weiter.Friedemann überzeugt nicht nur mit fachlichem Know-How: "Mit seiner unaufgeregten Art sowie seinem Mut zum Wandel, passt Florian Friedemann perfekt zu unserer Firmenphilosophie - die wir "hanseatisch reloaded" nennen", ergänzt Sebastian Drewes.Weitere Informationen zur Henry Lamotte Food GmbH gibt es unter www.lamotte-food.de.Weiteres Bildmaterial gibt es hier. (https://drive.google.com/drive/folders/15HCN9ERO-XNyV6nwmC8LtZoPCuXKIJDY?usp=sharing)Über Henry Lamotte Food GmbH1925 legte Henry Lamotte den Grundstein für die Firmengeschichte der Henry Lamotte Food GmbH. Heute, fast 100 Jahre später, zählt das Unternehmen mit Sitz in Bremen zu einem der führenden Lieferanten von hochwertigen Lebensmitteln aus weltweitem Ursprung. Über 50 Mitarbeitende versorgen die Lebensmittelindustrie zuverlässig mit passgenauen Zutaten in getrockneter, konservierter oder tiefgekühlter Form und den Lebensmittelhandel mit den besten Fertigprodukten für sein Eigenmarkensortiment - ganz nach dem Motto "tried and trusted since 1925". Ergänzt wird das Angebot durch die Schwesterfirma, die Henry Lamotte Oils GmbH, ein führender Lieferant und Produzent in den Bereichen Öle, Wachse und Saatenmehle sowie Oleoresine.Pressekontakt:JOA concept + communicationMarco Joamarco@joa-concepts.com0176 243 00 951Original-Content von: Henry Lamotte Food GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164281/5316005