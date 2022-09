DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU erneut mit Platin-Awards für besten Geschäftsbericht ausgezeichnet



Im diesjährigen Wettbewerb der weltweit besten Geschäftsberichte erzielte die USU-Gruppe mit ihrem aktuellen Finanzreport ein weiteres Mal ein Spitzenergebnis. In der Kategorie Technologie / Software zeichnete die League of American Communications Professionals (LACP) den USU-Geschäftsbericht 2021 mit Platin aus. Bei LACP wurden etwa 1.000 Beiträge eingereicht und nach verschiedenen Kriterien bewertet. Dabei erreichte USU in der Gesamtwertung mit 99 von 100 möglichen Punkten den 58. Platz unter den Top 100-Berichten aus aller Welt und den 3. Rang unter den deutschen Finanzreports. Zusätzlich honorierte LACP die Kreativität des USU-Geschäftsberichtes ("Most Creative Report EMEA") sowie die beste Online-Berichtskommunikation ("Technical Achievement Award") mit zwei weiteren Platin-Awards. The Powers of US(U) lautet der Titel des USU-Finanzreports, der beispielhaft die vielfältigen Kräfte beschreibt, die - miteinander verbunden - den Erfolg von USU ausmachen. Und die Quintessenz? Trotz Künstlicher Intelligenz ist nach wie vor der Mensch das Maß aller Dinge. "Über die Jahre haben wir mit unserem Geschäftsbericht ein besonderes Format entwickelt, das weit über ein reines Zahlenwerk hinausgeht und unserem eher abstrakten Geschäftsmodell ein ganz persönliches Gesicht gibt. Das, was wir tun, unsere Unternehmenskultur und unser soziales Engagement wird so für alle Stakeholder nachvollziehbar - nicht zuletzt deswegen freue ich mich sehr über die hohe Auszeichnung", so CEO Bernhard Oberschmidt. Auch bei "Powers of US(U)" zeichnet der Reutlinger Journalist Raimund Vollmer für die Konzeptidee sowie den prägnanten Textstil verantwortlich, während die Asperger Agentur freework Grafik-Design diese gewohnt ausdrucksstark in Szene setzte. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



