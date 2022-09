DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Revidierte BIP-Daten beflügeln Nikkei

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag keine einheitliche Tendenz aufgewiesen. Während vielerorts die guten Vorgaben der Wall Street den Kursen Auftrieb gaben, blieben die chinesischen Börsen zurück. Hier hätten Konjunktursorgen die Oberhand gewonnen, hieß es aus dem Handel unter Verweis auf den verlängerten Lockdown in der Mega-Metropole Chengdu. Die Stimmung wurde auch gedämpft durch rückläufige Ölimporte, die auf eine geringere chinesische Nachfrage hindeuteten. In Tokio trieb hingegen ein deutlich nach oben revidiertes Wirtschaftswachstum die Kurse an, der Nikkei-Index gewann 2,3 Prozent.

Ansonsten warteten die Anleger gespannt auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank nach Börsenschluss in Asien. Ebenfalls im späteren Tagesverlauf steht ein Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda. Der Schanghai-Composite schloss 0,3 Prozent niedriger. In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,9 Prozent.

In Sydney rückte der S&P/ASX-200 um 1,8 Prozent vor. Der drastische Rückgang der australischen Exporte um 10 Prozent im Juli belastet nicht. Er wurde überlagert von Aussagen von Notenbankchef Philip Lowe, wonach die Reserve Bank of Australia das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln könnte. Als einziger Sektor schlossen Energiewerte (-2,8%) mit Verlusten. Hier belastete der am Mittwoch drastisch gesunkene Ölpreis.

Etwas verhaltener legte der Kospi (+0,3%) in Südkorea zu. Dort steht ein langes Feiertagswochenende an: Die Börse in Seoul bleibt am Freitag geschlossen.

Auf den Verkaufslisten ganz oben standen in der gesamten Region Aktien des Ölsektors, nachdem die Ölpreise am Mittwoch eine Talfahrt erlebt hatten. Am Donnerstag erholten sie sich etwas, gestützt von einer Prognose der staatlichen Energy Information Administration in den USA, wonach sich die Nachfrage nach Öl Ende dieses und Anfang kommenden Jahres beleben werde. Grund dafür sei, dass vor allem in Europa aufgrund der Gaskrise verstärkt auf Öl ausgewichen werde.

Unter den Branchenaktien verbilligten sich Japan Petroleum Exploration um 2,3 Prozent. CNOOC verloren im späten Hongkonger Handel 3,3 Prozent. Das Minus der Sinopec-Aktie von fast 5 Prozent ging derweil zu einem guten Teil auf den Dividendenabschlag zurück. In Sydney fielen Santos und Beach Energy um 0,5 und 1,2 Prozent. Woodside (-5,5%) wurden mit einem Dividendenabschlag von 1,09 australischen Dollar gehandelt.

