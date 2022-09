Die Lkw-Marke Scania will bis zum Jahr 2040 auf den Verbrennungsmotor verzichten und nur noch Fahrzeuge mit Batterie-elektrischen Antrieben auf den Markt bringen. Das kündigte Christian Levin, CEO von Scania und der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton, jetzt in einem Interview an. Mit dieser Formulierung wagt sich Scania im Lkw-Markt weit vor. Allerdings schränkt Unternehmenschef Levin im Interview ...

