Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ab sofort hat jeder von uns die Qual der Wahl. Wir können nämlich abstimmen beim Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises. Damit richten wir einmal im Jahr den Fokus auf die vielen engagierten Menschen hierzulande. Und das sind mehr als man denkt: 29 Millionen Deutsche engagieren sich nämlich freiwillig. Aus jedem Bundesland gibt es mehrere Nominierte aus unterschiedlichen Themenfeldern. Welche das sind, wie man mitmachen kann und was die Gewinner erwartet, weiß Mario Hattwig.Sprecher: Über 450 Personen und Initiativen aus allen Bundesländern sind in diesem Jahr für den Engagementpreis nominiert. Jetzt kann beim Publikumspreis für sie abgestimmt werden, und die Bandbreite der Themenfelder ist sehr groß, so Ulla Kux, Leiterin des Deutschen Engagementpreises.O-Ton 1 (Ulla Kux, 20 Sek.): "Viele Menschen setzen sich sehr, sehr schnell ein für die Geflüchteten aus der Ukraine. Es gibt ein starkes Engagement von jungen Menschen für Umwelt und Klima. Dann gibt es aber auch viele im Bereich von Kindern, Jugendlichen, Bildung, Sport und natürlich die helfenden Verbände, die Feuerwehren und so sind viele sehr, sehr stark vertreten und aktiv dabei."Sprecher: Aus dem vergangenen Jahr ist Ulla Kux vor allem ein Engagement von Bürger:innen aus dem sächsischen Siebenlehn im Gedächtnis geblieben.O-Ton 2 (Ulla Kux, 18 Sek.): "Die standen vor der Schließung ihres Freibades und die haben sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Die haben sich zusammengeschlossen, die haben ein Betreiberkonzept entwickelt. Man hat gesehen, welche Bedeutung dieses Freibad für diesen Ort hat und auch, welche wichtige Erfahrung es für die Menschen war, dass sie da gemeinsam was schaffen."Sprecher: Wie viele andere Engagierte hierzulande auch. Bei der Abstimmung zum Publikumspreis kann und sollte jeder von uns mitmachen, vor allem, um einfach mal Danke zu sagen.O-Ton 3 (Ulla Kux, 15 Sek.): "Der Publikumspreis ist einfach die Gelegenheit, sich einen Favoriten aus den vielen Engagierten zu suchen, abzustimmen und damit zu sagen: 'Wir sehen euch. Wir wissen, was ihr leistet und wir sagen das große Danke. Wir wissen, was ihr macht für die Demokratie und für die Solidarität.'"Sprecher: Abstimmen kann man auf der Website des Deutschen Engagementpreises unter www.deutscher-engagementpreis.de.O-Ton 4 (Ulla Kux, 10 Sek.): "Da gibt es eine Unterseite, die heißt Publikumspreis. Da findet man eine wunderbare Galerie mit Fotos von den ganzen Engagierten und da findet man seinen Favoriten und stimmt dann einfach mit einem Klick ab."Sprecher: Und alle, die überlegen, sich vielleicht auch ehrenamtlich zu engagieren, können einfach eine der vielen Freiwilligenagenturen kontaktieren und sich beraten lassen.Abmoderationsvorschlag: 463 Personen oder Initiativen stehen noch bis 19. Oktober zur Wahl für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises und haben die Chance auf 10.000 Euro. Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement. Einen Überblick über alle Nominierten und die Möglichkeit, für seinen Favoriten abzustimmen, finden Sie im Internet unter deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis.