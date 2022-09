Leipzig (ots) -Mit der Kampagne "Lebe deine Lust" rückt die Online-Community JOYclub echte Mitglieder in den Fokus, die mit ihren Geschichten für ein sexpositives Leben eintreten. Start der multimedialen OoH-Kampagne ist der 9. September 2022.JOYclub-Kampagne bringt Lust und Alltag zusammenDas Bekenntnis zur eigenen Sexualität, die einvernehmliche Gestaltung des sexuellen Miteinanders und die Möglichkeit, vielfältige Spielarten kennenzulernen und persönlich zu wachsen - das zeichnet die Online-Community JOYclub aus. In diesem Herbst dreht sich alles um die Lust.Mit der Kampagne "Lebe deine Lust" macht JOYclub für die Öffentlichkeit auf einer psychologisch-emotionalen wie auch körperlichen Ebene eine bewusst und lustvoll ausgelebte Sexualität sichtbar und entlang der Geschichten von Singles und Paaren ein sexpositives Leben erlebbar.Im Zentrum der OoH-Kampagne stehen Mitglieder aus der Community: Paula, Erik, Babette, Sarah, Angie und Christof zeigen sich und sprechen offen über ihre Sexualität. Die Kampagne umfasst vier Motive, die den Bruch zwischen Alltagsmensch und gelebter Sexualität darstellen. Ab dem 9. September 2022 werden die Motive auf öffentlichen Werbeflächen in Leipzig zu sehen sein. In der digitalen Fortführung auf der Kampagnenwebsite (https://joyclub.de/lebedeinelust) erzählen die Mitglieder in Videos von ihrer sexuellen Reise im JOYclub. Zudem besteht eine enge Zusammenarbeit mit Influencer:innen, die für ein selbstbestimmtes, lustvolles Leben einstehen.Erste OoH-Kampagne von JOYclub"Mit der Kampagne 'Lebe deine Lust' treten wir für einen offenen und selbstbewussten Umgang mit den eigenen sexuellen Bedürfnissen ein. Eine erfüllte, einvernehmliche Sexualität erhöht die Lebensqualität, das erleben wir tagtäglich in unserer Community. Das bestärkt uns seit bald 18 Jahren, Menschen ein sicheres, breitgefächertes Angebot für ein lustvolles Leben zur Verfügung zu stellen. Besonders spannend und neu ist dabei für uns, dass wir unsere Botschaft mit der Kampagne behutsam in den öffentlichen Raum tragen", erklärt Stephan Strehlow, CMO von JOYclub.Gesellschaftliche Offenheit für SexualitätPhilipp Renger, Geschäftsführer der Stuttgarter Agentur für Markenkommunikation Baranek & Renger, die die Entwicklung der Kampagne verantwortet und in Kooperation mit Thomas Koch (The DOOH Consultancy) ausrollt, fügt an: "Unser Ziel war es, Bewusstsein zu schaffen und den Wunsch erwachsener Menschen, ihre Sexualität offen, lustvoll und konsensuell in einem offenen gesellschaftlichen Umfeld auszuleben, vielgestaltig erlebbar zu transportieren."Pressekontakt:JUDITH LANGERKommunikationsmanagerinpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106057/5316099