Zürich (ots) -Honig der ArmenBirnel, auch Honig der Armen genannt, gehört zu den traditionellen Schweizer Lebensmitteln und wurde gemäss dem Verzeichnis "Kulinarisches Erbe der Schweiz" 1688 erstmals erwähnt. Doch der Winterhilfe-BIRNEL ist mehr als einfach ein Süssmittel. Winterhilfe-BIRNEL ist gelebte Schweizer (Sozial-)Geschichte und ein Produkt der Solidarität. Denn seit den 1950er-Jahren wurde er über viele Jahre hinweg armen Familien als Ergänzung ihrer knappen Ernährung abgegeben. Leider geriet Birnel in den vergangenen Jahren in Vergessenheit. Darum hat ihm die Winterhilfe ein neues Gewand und einen neuen Namen verpasst: Winterhilfe-BIRNEL.Die Winterhilfe lanciert die BIRNEL-SpendenboxDie Winterhilfe-BIRNEL-Spendenbox kann für 90 Franken versandkostenfrei bei der Vertriebspartnerin Narimpex bestellt werden. Inhalt: 20 Probiergläser, Rezeptbroschüren, Flyer und Postkarten. Ladenbesitzerinnen, Wirte oder auch Schalterbeamte zeigen ihre Solidarität mit den über 730'000 Armutsbetroffenen in der Schweiz, indem sie die hübsche Box gut sichtbar für ihre Kundschaft platzieren. Verkaufspreis pro Probierglas aus der Spendenbox = CHF 5.-Ab Oktober neu im Sortiment von CoopWinterhilfe-BIRNEL kann im online-Shop bestellt werden und ist an verschiedenen Verkaufsstellen und ab Oktober 2022 auch in den Coop-Megastores erhältlich.Pressekontakt:Winterhilfe Schweiz, Monika Stampfli und Esther Güdel, Telefon 044 269 40 50 oder E-Mail:birnel@winterhilfe.chOriginal-Content von: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007476/100894529