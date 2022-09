Aus Erleichterung über die nachlassende Aufwärtsdynamik bei den Anleiherenditen tendierten die US-Börsen am Mittwoch fester. Der im späten Handel veröffentlichte Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) lieferte dagegen keine neuen Impulse. Nach der Ansicht der Fed seien die Aussichten für die Wirtschaft unverändert schwach und dürften sich im kommenden Jahr weiter eintrüben. Einziger Lichtblick: Es gebe Anzeichen, dass sich der Anstieg der Inflationsrate verlangsamt. Der Dow Jones stieg um 1,40 % auf 31.581 Punkte, während der marktbreitere S&P 500 sogar um 1,83 % auf 3.979 Punkte zulegte. Der zinssensible Nasdaq 100 beendet den Handel mit einem Plus von 2,07 % bei 12.259 Punkten. An den deutschen Börsen steht heute die Zinsentscheidung der EZB im Fokus. In der Mehrheit erwartet der Markt eine Anhebung um 0,75 Prozentpunkte. Unterdessen setzte der Dax im frühen Handel seine vorsichtige Kurserholung fort und blieb in Reichweite der Marke von 13.000 Punkten. Der deutsche Leitindex hatte den Handel mit einem Plus von 0,54 % bei 12.985 Punkten eröffnet.



