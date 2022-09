Die Dermapharm Holding SE hat detaillierte Ergebnisse für Q2 2022 vorgelegt. Wie in einem früheren Bericht von AlsterResearch über die vorläufigen Zahlen erläutert, war das erste Halbjahr 2022 in einem schwierigen Umfeld robust. Eine Verschiebung des Umsatzmixes, anhaltend höhere Rohstoff-/Energiepreise und eine angespannte Lieferkette belasteten jedoch die Profitabilität des zweiten Quartals. Nichtsdestotrotz konnte das adj. EBITDA-Wachstum im ersten Quartal die Zahlen für das erste Halbjahr auf einem respektablen Niveau halten. Erfreulicherweise hielt die Gruppe an ihrer Prognose für 2022 fest. Die Integration der C3 Cannabis Compound Company, die Anfang 2022 erworben wurde, verläuft weiterhin nach Plan. Darüber hinaus dürfte die Übernahme der in Frankreich ansässigen Arkopharma Group (Abschluss der Transaktion wird für Anfang Januar 2023 erwartet), einem führenden Unternehmen auf dem Markt für rezeptfreie pflanzliche Arzneimittel, Dermapharmas Internationalisierungsstrategie unterstützen. Jeder Fortschritt bei dieser Transaktion dürfte von den Anlegern positiv aufgenommen werden. Die Analysten von AlsterResearch halten daher an ihrem KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 78,00 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Dermapharm%20Holding%20SE





DERMAPHARM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de