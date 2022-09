Rohöl Crash! Wie weit noch?

Anzeige / Werbung Ein Nachfrage-Rückgang kann Öl bis unter 60 Dollar einbrechen lassen Im Kommentar vom 1.4.2022 hatten wir 75 Dollar als Ziel genannt und die Situation 2014 als Referenz herangezogen. Der Fehler, den viele machen, ist, nur auf die Angebotsseite zu schauen. Da war und ist die Sorge groß, dass Lieferengpässe oder komplette Lieferstopps auftreten. Was den Ölpreis in vergleichbaren Situationen zuverlässig immer massiv fallen ließ, war die Konsum-Zurückhaltung der Menschen. Sie verzichten und fragen weniger nach. Dies ist ein Prozess und kein adhoc auftretendes Event, hat aber nachhaltige Wirkung. Inzwischen sind Ölpreise von 60 Dollar und niedriger wieder ein realistisches Szenario aus unserer Sicht. Wir bleiben bearish und erweitern das Ziel auf 60 Dollar. Die 75-Dollar-Marke stellt somit nur noch ein Etappenziel dar. Auch auf unserem Youtube-Kanal wird Öl immer wieder thematisiert! Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Umgesetzt werden können Tradingchancen im Rohöl auch mit Produkten von Morgan Stanley: https://zertifikate.morganstanley.com/ Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XC0007924514

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )