Willis Towers Watson (WTW) hat zwei Mitarbeiter aus seinem Geschäftsbereich Corporate Risk & Broking (CRB) befördert: Olga Losing-Malota (38) wird Head of Broking DACH. Safak Okur (42) wiederum, wird zum Head of Strategy and Innovation DACH ernannt. Sein Verantwortungsbereich als Head of Carrier Management wird ebenfalls auf den Bereich DACH ausgedehnt. Beide gestalten damit künftig die Entwicklung des Geschäftsbereichs CRB in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv mit. CRB berät Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...