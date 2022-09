NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen. Der Ölkonzern halte sein Kapital straff im Griff und behalte seine herausragende Finanzdynamik weiterhin bei, lobte Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Generell entwickele sich die Ölbranche weiterhin dynamisch, und die Nachfrage sei mindestens bis zum Sommer stabil geblieben. Allerdings dürften die Preisschwankungen und die Unsicherheit rund um die Frage der Gewinnbesteuerung Investitionen schmälern. Im Fokus stehe nun das Vorgehen des Ölkartells Opec./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 20:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 00:15 / BST



ISIN: GB0007980591

