Ich schlendere gerne am Ring in Wien entlang und kam gestern auch am Parkring vorbei. Dort setzt, wie ich im Standard lese, Eric (Demuth), Gründer der Krypto-Handelsplattform Bitpanda, privat jetzt auf Betongeld und hat drei Dachgeschoß-Wohnungen am Parkring 16-14 um 19,85 Millionen Euro gekauft. Aktuell wird noch kräftig gebaut, denn es entsteht das Luxushotel Almanac Palais Vienna inklusive Luxusresidenzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...