Original-Research: Kleos Space S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Kleos Space S.A.

Unternehmen: Kleos Space S.A.

ISIN: AU0000015588



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.09.2022

Kursziel: 1,60 AUD

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von AUD 2,60 auf AUD 1,60.

Zusammenfassung:

Kleos Space SA (Kleos) hat seinen Halbjahresabschluss 2022 und seine Geschäftsaktualisierung veröffentlicht. Aufgrund von Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Satelliten fielen die Ergebnisse schwächer aus als erwartet. Das Unternehmen meldete im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von nur EUR107T (FBe: EUR1,7 Mio.). Allerdings beliefen sich die Geldeingänge von Kunden auf EUR947T und die gesamten erhaltenen Bestellungen auf EUR1,3 Mio. Das für Mitte 2022 prognostizierte positive EBITDA wurde verfehlt und wird nun für das 2. Halbjahr 2022 angestrebt. Das ausgewiesene EBITDA belief sich im 1. Halbjahr 2022 auf EUR-5,4 Mio. und lag damit unter unserer Schätzung von -EUR1,1 Mio. (H1 2021: EUR-2,1 Mio.). Dieses Ergebnis wurde jedoch durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von EUR3 Mio. im Zusammenhang mit der vollen Abschreibung des ersten Satelliten-Clusters Scouting Mission (SM) beeinträchtigt. Leider musste SM im August wegen eines irreparablen technischen Defekts abgeschaltet werden. Dieses Unglück ist zwar enttäuschend, hat aber nur geringe Auswirkungen auf die Umsatzaussichten des Unternehmens. SM wurde als Demonstrator konzipiert, der I) wenig Kapazität, II) viel geringere technologische Fähigkeiten hatte und III) im Vergleich zu den folgenden drei Clustern von einem anderen Hersteller gekauft wurde. Das Unternehmen hat sich von der australischen Finanzierungsboutique PURE Asset Management Pty Ltd eine Fremdfinanzierung in Höhe von AUD 10 Mio. bzw. EUR6,5 Mio. (aufgeteilt in zwei Tranchen von AUD 6 Mio. und AUD 4 Mio.) gesichert. Die erste Tranche wurde am 15. August abgerufen. Das sind gute Neuigkeiten. Mit diesen Mitteln kann Kleos den geplanten Kauf von ein bis zwei zusätzlichen Satellitenclustern finanzieren, um das Umsatzwachstum voranzutreiben. Die aktualisierte Prognose von Kleos sieht vor, dass der zweite (Vigilance Mission) und der dritte (Patrol Mission) Satellitencluster, die derzeit in Betrieb genommen werden, mit Verzögerung im zweiten Halbjahr bzw. vierten Quartal 2022 in Betrieb gehen werden. Der vierte Satellitencluster, Observer Mission, soll im vierten Quartal 2022 (im November/Dezember) auf der Transporter-6 SpaceX-Rakete starten. Das Management geht davon aus, dass es im ersten Halbjahr 2023 betriebsbereit sein wird (bisher: Jahresende 2022). Angesichts der Verzögerungen beim Raketenstart und bei der Inbetriebnahme haben wir unsere Umsatzprognosen für 2022 und darüber hinaus gesenkt. Wir haben auch unsere Kostenprognosen entsprechend der Kostenstruktur im ersten Halbjahr 2022 angepasst. Wir haben unser DCF-Modell aktualisiert und sind zu einem niedrigeren Kursziel von AUD 1,60 (zuvor: AUD 2,60) gelangt. Trotz Verzögerungen sind die wertvollen RF-Daten von Kleos im derzeit schwierigen geopolitischen Umfeld sehr gefragt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung aufgrund des erheblichen Aufwärtspotenzials der Aktie gegenüber dem aktuellen Niveau.



First Berlin Equity Research has published a research update on Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from AUD 2.60 to AUD 1.60.

Abstract:

Kleos Space SA (Kleos) has published its H1 2022 financial statement and business update. Due to satellite commissioning delays, the results were weaker than anticipated. The company reported sales of only EUR107k (FBe: EUR1.7m) in H1 2022. However, cash receipts from customers amounted to EUR947k, and total purchase orders received were EUR1.3m. The positive EBITDA projected for mid-2022 was missed and is now targeted for H2 2022. Reported EBITDA amounted to EUR-5.4m in H1 2022, below our estimate of EUR-1.1m (H1 2021: EUR-2.1m). This number was affected by non-cash expenses of EUR3m related to the write-off of the first satellite cluster - Scouting Mission (SM). Unfortunately, SM had to be shut down in August due to an irreparable technical failure. While disappointing, this misfortune has little impact on the company's revenue prospects. SM was conceived as a demonstrator, having I) little capacity, II) much inferior technological capability, and III) been purchased from a different manufacturer compared to the following three clusters. The company has secured debt financing amounting to AUD 10m or EUR6.5m (split into two tranches of AUD 6m and AUD 4m) from the Australian financing boutique PURE Asset Management Pty Ltd. The first tranche was drawn down on 15 August. This is good news. These funds will allow Kleos to finance the planned purchase of one to two additional satellite clusters to fuel sales growth. Kleos' updated guidance foresees that the second (Vigilance Mission) and third (Patrol Mission) satellite clusters currently undergoing commissioning will begin operations after a delay in H2 and Q4 2022 respectively. The fourth satellite cluster, Observer Mission, is scheduled to launch on the Transporter-6 SpaceX rocket in Q4 2022 (by November/December). Management expects it to be operational during H1 2023 (previously: year-end 2022). In light of the launch and commissioning delays, we have lowered our revenue forecasts for 2022 and beyond. We have also adjusted our expense projections in accordance to the cost structure seen in H1 2022. We have updated our DCF model and arrived at a lower price target of AUD 1.60 (previously: AUD 2.60). Despite delays, Kleos' valuable RF data is in high demand in the current difficult geopolitical environment. We reiterate our Buy rating based on the stock's substantial upside potential from current levels.



