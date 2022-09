Taunusstein (ots) -Gegründet im Jahr 1997 durch Dr. Ludwig Manfred Jacob und seinen Vater Dr. Karl Otto Jacob, feiert die Dr. Jacob's Medical GmbH 2022 ihr 25-jähriges Firmenjubiläum.Seit 25 Jahren werden bei Dr. Jacob's Medical Nahrungsergänzungsmittel, pflanzenbasierte Lebensmittel und ganzheitliche Gesundheitskonzepte entwickelt, getreu der Firmenphilosophie "Wissen im Dienste Ihrer Gesundheit". Motor dieser Innovationen ist die Kompetenz des Firmeninhabers, der von einem erstklassigen Expertenteam unterstützt wird. Besonders bei naturheilkundlichen Ärzten und Heilpraktikern erfreut sich Dr. Jacob's Medical großer Beliebtheit."Die letzten 25 Jahre waren eine intensive Zeit, in der unser Unternehmen sich dynamisch im In- und Ausland entwickelt hat", erklärt Dr. Jacob. "Das Wichtigste war uns ein starkes Fundament. Nur mit tiefen Wurzeln kann man hoch hinaus. Wir haben uns auch den Herausforderungen der Pandemie stellen müssen und sind stolz darauf, dass es währenddessen zu keiner Infektionsweitergabe in der Firma kam, da unsere Maßnahmen offiziellen Empfehlungen stets Monate voraus waren.""In den Anfangsjahren gab es wenige Mitanbieter, davon waren die meisten naturheilkundliche "Überzeugungstäter" wie die Dr. Jacob's Medical," erinnert sich Dr. Jacob. "In den letzten Jahren hat sich das Marktumfeld dramatisch verändert. Betriebswirtschaftler haben "Gesundheit" und Nahrungsergänzungsmittel als Zukunftstrend entdeckt und erobern den Markt mit hoher Marketing- und Wirtschaftskompetenz. Während früher Inhalte, Gesundheitswissen und -nutzen wesentlich waren, haben sich die Schwerpunkte hin zu ansprechenden Verpackungen und Marketing verlagert."Unabhängiges FamilienunternehmenAuch in diesem neuen Marktumfeld ist die Dr. Jacob's Medical GmbH als mittelständisches Familienunternehmen weiter stark gewachsen. Die erfolgreichen Startups werden schnell von großen Pharma- und Lebensmittelkonzernen oder Investoren übernommen. Das war nie eine Option für den Firmengründer Dr. Jacob. "Als unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen wachsen wir weiter stark und nachhaltig. 100% Eigenkapitalquote und unsere Rücklagen erlauben es uns, wirklich sinnvolle und innovative Gesundheitsmittel zu entwickeln - unabhängig von Fremdeinflüssen und Modewellen. Diese Unabhängigkeit ermöglicht hohe Stabilität und Qualität durch Kontinuität und Erfahrung. Sie bilde auch die Grundlage für ein familiäres, freundschaftliches Betriebsklima mit einer guten Mischung aus langjährigen und neuen Mitarbeitern sowie soziales Engagement, das uns besonders am Herzen liegt. Wir sind immer auf der Suche nach Talenten, die unsere Werte teilen".Soziales Engagement und EthikDr. Jacob's Medical übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Natur. Humanitäre Hilfe, insbesondere für weniger privilegierte Kinder, steht dabei im Vordergrund und wird vorrangig durch die Verteilung von gesunden, pflanzenbasierten Mahlzeiten weltweit unterstützt. Der Verkauf der Chi-Cafes ist direkt gekoppelt an Mahlzeitenspenden für Kinder in Not in Nepal. Aus den Erträgen der Firma ging auch die gemeinnützige Dr. Jacob's Foundation hervor. Prinzipien der Ethik und Nachhaltigkeit gelten ebenfalls bei der Rohstoffauswahl, beim Einkauf und in der Produktion.Pionierarbeit bei Basenmitteln und Vitamin-Ölen"Wir lassen uns bei der Neuentwicklung unserer Produkte nicht von Trends leiten, sondern von unserem Wissen, das auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, umfassenden Erfahrungen und Kompetenz basiert."Im Jahr 2000 entwickelte Dr. Jacob's Medical als erste Firma in Deutschland das wegweisende Konzept von natriumarmen, kaliumreichen Citrat-Basenmitteln.2004 folgte die Einführung von Dr. Jacob's Granatapfel-Elixier mit patentierter Lebendfermentation und die der europaweiten Genussmarke "Chi-Cafe". Eine weitere wichtige Innovation entstand aus dem Wissen heraus, dass eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D3, dem Sonnenvitamin, von größter Wichtigkeit für das Immunsystem ist. Daraus entstand 2013 das Dr. Jacob's Vitamin D3 Öl und als Weiterentwicklung 2015 das Dr. Jacob's Vitamin D3K2 Öl, das mittlerweile ein Klassiker in den Apotheken ist.Über die Dr. Jacob's Medical GmbHDas Familienunternehmen entwickelt und vertreibt Nahrungsergänzungsmittel sowie pflanzenbasierte Lebensmittel u. a. über Apotheken (stationär/online), Reformhäuser, Ärzte, Heilpraktiker und im eigenen Online-Shop. Am firmeneigenen Sitz in Taunusstein, nahe Wiesbaden, sind fast 50 Mitarbeiter, davon 80% Frauen beschäftigt.www.DrJacobs.de, www.DrJacobs-Shop.de, www.drjacobs.foundationPressekontakt:Dr. Jacob's Medical GmbHPlatter Straße 9265232 TaunussteinTel. 06128 9717-0info@drjacobs.deOriginal-Content von: Dr. Jacob's Medical GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154474/5316314