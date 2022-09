Mieses Marktumfeld? Kein Problem für die Aktie von SGL Carbon SE (WKN: 723530)! Das Papier hat den Turbo gezündet und binnen fünf Handelstagen um +17% zugelegt. Auch heute geht es um mehr als +5% auf in der Spitze 7,81 € hoch. Was treibt den Titel an? Und vor allem: Wie weit kann er noch rennen? SGL Carbon stellt Produkte aus Kohlenstoff und Grafit her sowie glas- und kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe. Das 1992 entstandene Unternehmen mit Hauptsitz ...

