Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Kanada ist mit einem Wert von 7,6% auf einem 40-jährigen Höchststand, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Bank of Canada (kanadische Notenbank) peile einen Wert von 2% an. Aus diesem Grund sei der Leitzins bereits auf 2,5% angehoben worden. Gestern sei der nächste Schritt auf 3,25% erfolgt. Vom Markt sei die Erhöhung um 75 Punkte erwartet worden und habe dadurch kaum Auswirkung auf die gestrige Kursbewegung beim Währungspaar EUR/CAD (Kanadischer Dollar) gehabt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...