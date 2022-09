BYD zieht ein Elektroauto-Werk in Thailand hoch. Das Werk des chinesischen Elektrofahrzeug-Herstellers im Eastern Economic Corridor (EEC) Thailands soll 2024 in Betrieb gehen und über eine Jahreskapazität von 150.000 Elektro-Pkw verfügen. Diese Nachricht geht auf eine Mitteilung des thailändischen Industrieentwicklers WHA zurück. Das Unternehmen gibt an, mit BYD einen Kaufvertrag über 96 Hektar Land ...

