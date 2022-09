Ford Pro hat nun Details zum rein elektrischen E-Transit Custom bekannt gegeben, der in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Produktion gehen soll. Vor allem seine Anhängelast mit bis zu zwei Tonnen lässt aufhorchen. Preise gibt es jedoch noch nicht. Der E-Transit Custom ist eines von vier neuen elektrischen Nutzfahrzeug-Modellen, die Ford Pro bis 2024 in Europa anbieten will. Details zur Pkw-Variante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...