Hecla Mining Company und Alexco Resource Corp. gaben gestern bekannt, dass die Übernahme Alexcos durch Hecla erfolgreich abgeschlossen wurde.



Im Rahmen der Übernahme emittierte Hecla 17.992.875 Stammaktien an die Alexco-Aktionäre für einen Gesamtbetrag von etwa 69 Mio. $, basierend auf einem Umtauschverhältnis von 0,116 Hecla-Aktien für jede Alexco-Stammaktie.



Im Zuge der Akquisition wurde zudem die von Wheaton Precious Metals Corp. gehaltene Silber-Streaming-Beteiligung an Alexco sLiegenschaft Keno Hill im Tausch gegen Hecla-Stammaktien im Wert von 135 Mio. $ in Form von 34.800.989 Hecla-Aktien aufgelöst.



