Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway hat auch in diesem Jahr den Markt geschlagen und Anleger mit seinen Käufen beeinflusst. Doch die Outperformance könnte bald enden, meint ein Wall Street-Analyst.

Wie CNBC berichtet, hat die Investmentbank Keefe, Bruyette & Woods (KBW) die Berkshire Hathaway-Aktie auf die Liste der Top-Short-Ideen bis zum Jahresende gesetzt.

Analystenveteran und Versicherungsexperte Meyer Shields hat dafür drei Gründe: langsamere Aktienrückkäufe, weltwirtschaftliche Turbulenzen und der Margendruck des Autoversicherers Geico. "Es handelt sich dabei um eine kurzfristige Handelsempfehlung. Auf lange Sicht bin ich der Berkshire-Aktie relativ positiv gegenübergestellt", merkt der KBW-Manager an. Die Aktienwerte von Buffets Unternehmen sind in diesem Jahr um fast sieben Prozent gesunken. Im Vergleich dazu: Der Aktienindex S&P 500 hat im selben Zeitraum bereits 17 Prozent an Wert verloren.

Trotz der Short-Empfehlung stuft KBW Berkshire deshalb mit "Market Perform" ein und hebt das Kursziel für die nächsten zwölf Monate auf 535.000 US-Dollar. Die Einschätzung liegt satte 28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Was zunächst eine analytische Kluft reißt, erklärt Shields in einer ausführlichen Begründung zur erwarteten Short-Situation. Dort heißt es: "Die Aktienrückkäufe verlangsamen sich aufgrund Berkshires charakteristisch konservativer Anlagestrategie. Demnach kauft Buffett im zweiten Halbjahr von 2022 Aktien zurück und tätigt Nettokäufe, die Anleger unserer Meinung nach noch nicht vollständig berücksichtigen." Er ergänzt: "Hinzu kommen die kürzlich wiedergewonnenen Wertpapiere, die die Zahl der Rückkäufe begrenzen wird."

Buffett hatte die Berkshire-Aktie in den letzten Jahren durch ein aggressives und konsequentes Rückkaufprogramm stabil gehalten. Das Konglomerat kaufte im Jahr 2021 eigene Aktien im Rekordwert von 27 Milliarden US-Dollar zurück, da die Marktsituation dem "Orakel von Omaha" nur wenige Investmentmöglichkeiten bot. Das hat sich in diesem Jahr gewendet: Anstatt riesige Summen für Aktienrückkäufe auszugeben, nutzte Buffett Gelegenheiten für Riesen-Investments, wie etwa in den Öl-Giganten Occidental Petroleum. Berkshire gab im zweiten Quartal nur eine Milliarde US-Dollar für Aktienrückkäufe aus, verglichen mit 3,2 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal.

Außerdem ist Shields der Ansicht, dass Rekordzinsen und ein schrumpfendes BIP Berkshire unter Druck setzen dürften. Schließlich hat das Unternehmen vor allem in verbrauchsabhängige Geschäftsbereiche investiert und im vergangenen Jahr so 80 Prozent seiner Einnahmen generiert. Sobald die Kaufkraft in Folge einer Rezession weiter abnimmt, werde es schmerzhaft für Buffett, so Shields. Bislang haben sich die Gewinnzahlen von der Corona-Pandemie erholt. Der Betriebsgewinn des Konglomerats belief sich im zweiten Quartal 2022 auf insgesamt 9,283 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 38,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Weniger rosig sehen die Zahlen für Berkshires Autoversicherungs-Riesen Geico aus: Das Unternehmen hat mit steigenden Lohn- und Produktionskosten zu kämpfen. Die KBW erwarte deshalb ein begrenztes Umsatzwachstum und Margendruck, den steigende Marketingsausgaben verschärfen würden. Im zweiten Quartal meldete Geico einen Verlust von 487 Millionen US-Dollar, obwohl die anderen Versicherungssparten des Konglomerats Gewinne verzeichneten. Berkshire sagte, die Verluste bei Geico seien auf höhere Schadensansprüche und Lieferengpässe bei Autoteilen zurückzuführen.

Shields hat Berkshire Hathaway in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Er bemängelt, dass Berkshire im Vergleich zu seinen Konkurrenten angeblich weniger Finanzdaten für seine einzelnen Geschäftsbereiche und Versicherungssparten offenlegt.

