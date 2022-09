Der Klimawandel galt als wichtigstes Thema

Unter dem Vorsitz von Takuya Shimamura hat die Asahi Glass Foundation eine insgesamt 13.332 Personen in Japan und 24 anderen Ländern befragt, darunter 6.585 Teilnehmer im Alter von 18-24 Jahren und 6.747 Teilnehmer im Alter von 25-69 Jahren. Ziel der Umfrage war es, das Bewusstsein und Handeln in Bezug auf Umweltfragen zu bewerten. Die Umfrage wurde von Professor Norichika Kanie von der Keio Universität geleitet. Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:

Environmental Issues Thought to be Most Pressing in Participants' Country or Region of Residence (Graphic: Business Wire)