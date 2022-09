SHENZHEN, China, Sept. 08, 2022wurde 2017 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich kollaborativer Roboter. In den vergangenen fünf Jahren hat Han's Robot kontinuierlich intelligente Fertigungsszenarien im Zeitalter von Industrie 4.0 mit der Mission "Serving Humanity with Robot Technology" entwickelt und äußerst wettbewerbsfähige Roboterprodukte geschaffen.



Das Flaggschiff, der kollaborative Roboter Elfin , verfügt beispielsweise über innovative Bremsmethoden, eine Positioniergenauigkeit von ±0,02 mm, ein Schutz-Rating von IP66, eine Traglast von 3-20 kg usw. Seine Anwendungsbereiche umfassen das Be- und Entladen, Schweißen, Palettieren und Schleifen usw. und finden breite Anwendung in der Computer-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Medizinbranche sowie in weiteren Branchen.

In den letzten fünf Jahren hat Han's Robot mehr als 100 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln und über 500 globale Spitzentalente aus 25 Ländern und Regionen angezogen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine intensive Zusammenarbeit mit zahlreichen erstklassigen Unternehmen aufgebaut, z. B. mit Hitachi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen usw.

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens erklärte Han's Robot seine Vision, sich global weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, der globale Vorreiter im Zeitalter der intelligenten Roboter zu werden.

Vom 12. bis 17. September findet die International Manufacturing Technology Showauf der IMTS 2022 am Stand 236959 vertreten sein. Sie sind herzlich zu einem Besuch eingeladen.

Über Han's Robot

Han's Robot ist ein chinesisches Hightech-Unternehmen, das sich der Entwicklung, Förderung und Anwendung intelligenter Roboter in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Logistik, Dienstleistungen usw. widmet.

Weitere Informationen über Han's Robot finden Sie unter:

Website: https://www.hansrobot.net/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hansrobot

YouTube: https://www.youtube.com/c/hansrobot

Facebook: https://www.facebook.com/shenzhenhansrobot

Medienkontakt

Name des Unternehmens: Han's Robot Co., Ltd.

Adresse: Bao 'an District, Shenzhen 518103, Guangdong, China.

Telefon: 400-852-9898

E-Mail: hansrobot_international@hanslaser.com