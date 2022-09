Baierbrunn (ots) -Apotheken Umschau Pro-Podcast "Ne Dosis Wissen" und der Podcast "Auf Herz & Ohren mit Doc Caro" der Vita Health Media GmbH für den Kunden AOK Rheinland/Hamburg werden ausgezeichnetÜber gleich zwei Auszeichnungen bei der Zukunftskonferenz Vision.A, powered by Apotheke Adhoc, konnte sich gestern Abend die Wort & Bild Verlagsgruppe freuen: In der Kategorie "Bester Podcast Healthcare" gab es den Vision.A Award in Gold für den Podcast "Auf Herz & Ohren mit Doc Caro" (https://auf-herz-und-ohren-mit-doc-caro.podigee.io/about) der Vita Health Media GmbH, den sie für denKunden AOK Rheinland/Hamburg entwickelt hat. Bronze gab es für "Ne Dosis Wissen" (https://www.apotheken-umschau.de/podcast/serie/ne-dosis-wissen-der-podcast-fuer-health-professionals-800579.html), den B2B-Podcast von Apotheken Umschau Pro.Überreicht wurden die Preise im Kino International in Berlin an Dr. Nicole Lauscher, Geschäftsführerin der Vita Health Media, einem Joint Venture der LOOPING GROUP und der Isartal Health Media (Wort & Bild Verlagsgruppe), und Peter Glück, der als Managing Editor Audio beim Wort & Bild Verlag das Audioteam aufgebaut und den Podcast "Ne Dosis Wissen" gemeinsam mit Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apotheken Umschau, aus der Taufe gehoben hat.Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags: "Zwei dieser begehrten Preise an einem Abend für unsere Qualitäts-Podcasts zu gewinnen, ist ein echtes Highlight dieses Jahres! Wir freuen uns sehr darüber, bedanken uns bei unseren tollen Mitarbeiter:innen und Partner:innen, die diese fantastischen Podcasts mit hohem Qualitätsstandard möglich machen, und freuen uns auf viele weitere spannende Folgen.""Podcast ist das perfekte Medium, um selbst komplizierte medizinische Sachverhalte leicht verständlich und unterhaltsam zu erklären", sagt Dr. Nicole Lauscher, Geschäftsführerin der Vita Health Media. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und danken unserem Kunden AOK Rheinland/Hamburg für das Vertrauen und für diesen spannenden Auftrag. Ein besonderer Dank geht natürlich an die großartige Carola Holzner, ohne die dieser Podcast gar nicht möglich wäre.""Diese begehrte Auszeichnung zeigt, dass wir unserem Anspruch gerecht werden, seriöse, akribisch recherchierte Gesundheitsinformationen knapp und kompakt für Health Professionals im Audioformat aufzubereiten. Ich bedanke mich ausdrücklich bei unserer Fachredaktion, die sämtliche Fakten gegencheckt, und bei der Geschäftsführung, die uns den nötigen kreativen Freiraum gegeben hat, den es für ein solches Projekt braucht. Und natürlich besonders bei unseren Hörerinnen und Hörern der Health-Branche, die sich jeden Morgen bei uns gut informiert fühlen", so Peter Glück."Ne Dosis Wissen": Gut informiert in den Tag startenDer Podcast ist als Kick-Start in den Tag für Menschen in Gesundheitsberufen gedacht: Werktags ab 6 Uhr in der Früh stellen Dr. Dennis Ballwieser, Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau, und Gesundheitsredakteurin und Ärztin Dr. Laura Weisenburger abwechselnd in knapp 10 Minuten neue Forschungsergebnisse, Neuigkeiten aus der Gesundheitspolitik und aktuelle Entwicklungen vor. Das im Frühjahr 2022 gestartete Format ist bislang einzigartig im deutschsprachigen Raum."Auf Herz & Ohren mit Doc Caro": Gesundheitspodcast der AOK Rheinland/HamburgKann ein Herz wirklich brechen? Wie erkennt man eine Depression? Wie viel Alkohol ist zu viel? Diese und viele weitere spannende Gesundheitsfragen klärt Deutschlands bekannteste Notfallmedizinerin, die Videobloggerin und Bestsellerautorin ("Eine für alle") Dr. Carola Holzner, im neuen Podcast der AOK Rheinland/Hamburg. Zusammen mit Fachleuten bespricht sie in jeder Folge ein Thema rund um ganzheitliche Gesundheit und beantwortet Fragen, die alle interessieren: leicht verständlich und immer auf den Punkt.Pressekontakt:Dr. Judith PöverleinTel. 089/ 744 33-343Katharina Neff-NeudertTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5316560