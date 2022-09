Die Biotech-Schmiede BioNTech baut ihren Personalstand am Firmensitz in Mainz in den nächsten Jahren auf rund 5.000 aus. Einen genaueren Zeitrahmen nannte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag jedoch nicht. Dennoch unterfüttern die Expansionspläne die ehrgeizigen Ziele des Corona-Impfstoff-Entwicklers.Aktuell arbeiten nahezu 3.000 Mitarbeiter am Standort des Corona-Impfstoffherstellers in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt, 2019 waren es erst 600 Beschäftigte. Nach einem Bericht der ...

